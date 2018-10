Båtruten Reksteren–Våge–Os bør nedlegges, foreslår fylkesrådmannen i sitt budsjett. Andre ruter får færre avganger. Billettprisen øker på buss og bane.

Båtruten kalt linje 653 går mellom Reksteren og Våge i Tysnes og Os. I dag har den noen få avganger på skoledager, og trafikkeres med båten MS «Rygerkatt», som tar 47 passasjerer.

I 2017 var det 15.000 passasjerer som tok ruten, det vil si rundt 60 hver skoledag. Nå kan den bli nedlagt.

Konstituert fylkesrådmann Ingrid Holm Svendsen presenterer onsdag sitt forslag til fylkesbudsjett. Der er nedleggelse av ruten ett av punktene som foreslås.

Også andre båtruter kan få færre avganger. Totalt skal det spares inn 7,8 millioner kroner på disse kuttene, men utgiftene til båtruter øker likevel på grunn av dyrere kontrakter.

Fakta: Fylkesbudsjettet Driftsbudsjettet for Hordaland fylkeskommune for 2019 er på vel 8,7 mrd. kr.

Driftsutgiftene utgjør knapt 7,8 mrd. kr, kapitalutgiftene 0,9 mrd. kr og avsettinger er på 0,1 mrd. kr.

Statsbudsjettet sitt overslag over frie inntekter for Hordaland fylkeskommune er på drøye 6,6 mrd kr. Det er en økning på 2,3 % fra 2018, noe som er litt lavere enn forventet lønns- og prisvekst.

Utsetter ferjekutt

Derimot foreslår fylkesrådmannen at ferjetilbudet i fylket skal være tilnærmet uendret neste år. En unntak er sommerferjen Kvanndal–Utne som foreslås nedlagt nå når veiarbeidet ved Deildo er ferdigstilt.

BT har tidligere skrevet at fylkesrådmannen har advart om konsekvensene av ekstraregningen på rundt 285 millioner kroner årlig som følge av de nye, miljøvennlige ferjene som settes inn i nye kontrakter.

Men Holm Svendsen skriver i sitt budsjettforslag at «auken i driftsbudsjettet frå 2019 til 2020 på 285 mill. kroner er så stor at den ikkje kan løysast innanfor samferdselssektoren åleine. Med så godt som ingen vekst i dei frie inntektene, vert det svært vanskeleg å makte den sterke auken innanfor den fylkeskommunale økonomien i det heile».

Hun mener derfor at veksten i driftsbudsjettet må ses i sammenheng med sammenslåingen til Vestland fylkeskommune og arbeides videre med i det samlede budsjettet for 2020 når totaløkonomien for den nye fylkeskommunen er kjent.

Budsjettet for fylkesveivedlikeholdet er foreslått redusert med 18,2 millioner kroner sammenlignet med i år. Det er om lag uendret nivå fra forslaget for 2018, men fylkestinget vedtok i fjor å bevilge 20 millioner kroner ekstra.

«Dette har ein ikkje makta å vidareføre innanfor tronge økonomiske rammer» skriver fylkesrådmannen.

Bekymret rådmann

Billettprisene på kollektivtransport er i gjennomsnitt foreslått økt med 2,7 prosent, som er omtrent som forventet lønns- og prisvekst.

Det betyr i så fall at en enkeltbillett for voksne vil koste 38 kroner neste år, mens et månedskort vil koste 830 kroner (økning på 20 kroner).

Omleggingen av takstsoner, som ble gjennomført fra 1. august, fører til 29 millioner kroner i lavere billettinntekter på bussene, viser budsjettet.

Holm Svendsen uttrykker bekymring for det økende gapet mellom kostnader og inntekter i kollektivtrafikken de neste fire årene:

«I økonomiplanperioden vert kostnadsutviklinga på kollektivområdet svært utfordrande. Kutt i ruteproduksjon innanfor alle transportområda kan bli naudsynt i økonomiplanperioden, og må gjennomførast der det råkar kundane minst mogleg» heter det.

Tuva Åserud

Gjeld: 11 milliarder

Fylkesrådmannen legger frem et budsjettforslag som vil gi et netto driftsresultat («overskudd») på bare 0,75 prosent.

For å ha en sunn og bærekraftig økonomi er det anbefalt at norske kommuner og fylker skal ha et netto driftsresultat på 4 prosent.

«Fylkesrådmannen sitt forslag til budsjett og økonomiplan er dermed svakt og vesentleg svakare enn nivået som er tilrådd av sentrale fagmiljø» skriver Svendsen.

Fylkets gjeld nærmer seg 11 milliarder kroner, som betyr at fylket vil bruke rundt 850 millioner på å betale avdrag og renter neste år.

– Fylkeskommunen sin lånegjeld er for høy, og derfor legger vi opp til å betale ned lånene raskere, sier Svendsen i en pressemelding.

Gratis vaksine til russen

Her er andre hovedpunkter fra budsjettet: