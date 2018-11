Stabilisatorene på fregattene kan ikke felles inn. - Det kan føre til store skader på skroget, sier ekspert på skipsteknikk.

Videoen ovenfor viser øyeblikket da KNM «Helge Ingstad» plutselig krenger kraftig.

Flere slepebåter skyver skipet inn mot land, da det plutselig legger seg over på siden.

Finner langs skroget

Sivile passasjerbåter har som regel stabilisatorer, en slags finner på skipssiden, som kan felles inn. På den måten kan de legge til land uten å skade skroget. Det gjelder for eksempel Hurtigruten.

BT får bekreftet at fregattene i Fridtjof Nansen-klassen ikke har stabilisatorer med denne egenskapen.

Reidar Bruland har tidligere undervist i skipsteknikk ved Bergen maritime fagskole. Han sier stabilisatorer som stikker ut fra skroget kan føre til store skader hvis de treffer land.

– De kan knekke inn i skroget og føre til stor vanninntrenging, sier Bruland.

Et eksempel på dette er hurtigruteskipet MS «Nordlys», som ble rammet av brann utenfor Ålesund i 2011. Skipet ble lagt til kai uten at stabilisatorene ble felt inn. Ifølge Havarikommisjonen førte det til at de ble trykket inn gjennom skroget, slik at vannet fosset inn gjennom en stor flenge.

Larsen, Håkon Mosvold / Scanpix

Fryktet at den ville synke

Bruland presiserer at han ikke vet at det var dette som skjedde da slepebåtene dyttet fregatten mot land.

– Uansett ville det vært en fordel i denne situasjonen hvis man kunne justert stabilisatorene. De ligger der skipet er bredest, og der ligger også maskinrommet, påpeker Bruland.

Pensjonert flaggkommandør Jacob Børresen påpeker at skrogene er tynne på moderne krigsskip. Han er ikke overrasket over at skadene ble så store.

På en pressekonferanse opplyste Forsvaret at skipet ble skjøvet inn på land av frykt for at krigsskipet skille skli ned fra fjellet og synke.

– Undervannstopografien i området var bratt, det er 30 meter rett ned. Det var fare for at den kunne skli ned fra land og deretter kantre og eller synke. Slepebåter ble brukt kontinuerlig for å unngå at dette skulle skje, opplyste kommandør Sigurd Smith.