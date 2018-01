KONSEKVENS: Psykolog Eva Tryti får kritikk for at hun fremhever en skole som flytter mobbere ned et klassetrinn. – Jeg har forsøkt å snakke med forskere om manglende konsekvenser for mobberne. Men jeg har ikke fått tilfredsstillende svar. Da kan jeg ikke gjøre annet enn å sette problemet på dagsorden, og bruke det eneste eksempelet jeg kjenner, sier hun. FOTO: Janne Lindgren