Tre år etter at øvre del av Nygårdsparken ble stengt for oppussing, er den endelig klar for å bli tatt i bruk.

– Nå må vi gjenvinne Nygårdsparken, en gang for alle, sier byråd for byutvikling, Anna Elisa Tryti (Ap).

Sammen med Dag Inge Ulstein (KrF), byråd for finans, innovasjon og eiendom, og Erlend Horn (V), byråd for sosial, bolig og inkludering, kunne Tryti love mer penger til videre oppgradering av parken.

– Vi har budsjettert med 36 millioner i oppgraderingsmidler av parkens nedre del i første økonomiplan-perioden. Det skal brukes 12 millioner i 2018, 2019 og 2020, sier Tryti.

9. september åpner øvre del av Nygårdsparken etter tre år.

– Vi skal ta i bruk parken steg for steg. Dette var ett av de mest belastede stedene og åpne russcenene, men er nå gjort om til et sted for alle.

Ørjan Deisz

Ting tar tid

Øvre del av parken på Nygårdshøyden ble stengt for rehabilitering 25. august 2014.

Da hadde deler av parken vært oppholdssted for narkomane i flere tiår, og var regnet som en av Europas største, åpne russcener.

Etter planen skulle parken åpne sommeren 2015, men planene ble forsinket. Grunnen til forsinkelsen var blant annet at det tok mellom to og tre måneder bare å plukke sprøyter fra de siste 40–50 årene.

Neste åpningsdato ble satt til sommeren 2016, men også dette ble for optimistisk.

Nå, tre år senere, er første del av parken klar.

– Det har tatt tid, men for oss var det viktig at vi fikk løsninger som kunne skape en park bergenserne kunne være stolte av. Da opprustingen først kom i gang i fjor, har det gått etter planene, sier parkbyråd Tryti.

– Parken er for alle

Byrådet har også lagt planer for hvordan parken ikke på ny skal bli en åpen russcene.

– Det er viktig å understreke at parken er for alle, også narkomane. Men det vil bli tatt grep for at parken ikke ender opp som et salgs- og brukssted for narkotika, sier Tryti.

Blant annet skal både politi og vektere være synlige i parken.

Ørjan Deisz

Ørjan Deisz

– Da situasjonen var på sitt verste, turte ikke barnefamilier eller beboere på Høyden å bruke parken i frykt for kriminalitet og sprøytespisser. Slik skal det ikke være, sier byråd Ulstein.

– Ved å holde aktiviteten oppe vil ikke parken være et fristende sted å selge eller bruke narkotika. Bergen kommune kommer til å ha en langt mer aktiv rolle i dette, og ha en egen koordinator med ansvar for at parken blir brukt av alle, fra pensjonister til studenter og barnefamilier, forteller byråd for sosial, bolig og inkludering, Erlend Horn.

Kommunen skal også gjennomføre en prosjektprøveperiode på seks måneder, der kafeen i paviljongen vil driftes av arbeidstreningstiltak. I tillegg skal det arrangeres gategym, Tai-Chi og Petanque som faste aktiviteter.

Ørjan Deisz

Oppgraderer parken videre

Bergen kommunens neste steg blir blant annet ny belysning i hele parken, ny fontene i søndre del av parken, etablere nytt leke- og aktivitetsområde, rehabilitere murer og veier.

– Flagghaugen holdes stengt noe lenger. Anbudsfristen gikk ut i uken som var, og utstyret – fra klatresone, hengekøyeanlegg til lekestativer – leveres i desember og monteres i vinter og i vår, sier Tryti.

Fakta: PLANENE 2018: Oppussing av gjerder slik at det blir komplett rundt hele parken.

Renske og pusse murer langs øvre gangvei.

Beskjære vegetasjon langs øvre gangvei og fornye deler av vegetasjonen.

Prosjektering av fonteneplassen, trappene og balkongene – også kalt «hjertet av parken». 2019: Oppgradering av nytt fonteneområde, samt trapper og balkonger.

Forbedre strø, uttak til større arrangementer.

Se på gressflatene, øke sirkulasjonen til Langedammen.

Prosjektering av området hvor den midlertidige barnehagen står – og området rundt parkboligen.

– Vi har hele veien hatt dialog med brukerne, samt vurdert parkens tilstand, og slik kommet frem til hvilke deler er av parken som skal oppgraderes i neste omgang, sier Ulstein.

Åpningshelgen og sykkel-VM

Den offisielle gjenåpningen av parken skjer lørdag 9. september, men fredag tyvstartes bruken med utekino.

– Lørdag blir det familiedag, konserter og offisiell åpningsseremoni ved ordføreren og Nygårds Bataljon. Det blir også parkvandring med historiker Egil Ertresvaag, sier Ulstein.

Fra og med 16. september blir sykkel-VM vist på storskjerm i øvre del av parken.

