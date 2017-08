Statsminister Erna Solberg (H) mener arbeidsgivere og familiene selv, ikke politikere, har ansvar for kvinners karriere. Det er Knut Arild Hareide (KrF) uenig i.

Kvinner uten barn har 60 prosent høyere sjanse til å bli forfremmet enn kvinner med barn.

Det viser ny forskning som BT omtalte tirsdag.

Statsminister Erna Solberg mener forskjellen kan skyldes både hvordan familien selv innretter hverdagen, og hvordan arbeidsgivere tenker.

– Det å få barn gjør at man får mer enn én jobb, og det er nok dessverre fortsatt en ubalanse i byrdefordelingen i mange norske familier, slik at kvinnen gjør mest hjemme. Samtidig er det nok også mange fordommer blant arbeidsgiverne om kvinner som får barn, som må bekjempes, sier Solberg.

Hun mener det blir feil å knytte dette bare til lengden på og delingen av fødselspermisjon.

– Det er en del kvinner som velger ikke å få barn, blant annet fordi de synes de har en spennende jobb og bruker mye tid på den. Dette er nok kvinner som ville prioritert jobben sin uavhengig av om de hadde barn eller ikke. For andre kvinner er familie viktigst, sier Solberg.

Mannen måtte være hjemme

Statsministeren trekker frem seg selv som en kvinne som har prioritert jobb høyt.

– Min mann har derfor prioritert ned jobben litt og vært mer hjemme, fordi jeg har hatt en karriere, sier statsministeren.

– Men legger ikke du nå ansvaret over på den enkelte familie, i stedet for å se at dette er et politisk spørsmål som man kan endre ved for eksempel å utvide pappakvoten av fødselspermisjonen?

– Det er fullt mulig å kombinere jobb og familie med dagens ordninger, både for menn og kvinner. Men det er dessverre slik at det å få familie betyr mer for en del kvinner enn mennene deres, og det finnes en del fordommer om dette i arbeidslivet. Dette forsvinner ikke ved at man har 14 i stedet for 10 uker pappakvote.

– Diskriminering

KrF-leder Knut Arild Hareide har et annet syn på saken.

– Dette er diskriminering av småbarnsforeldre, og det skjer mot gravide kvinner, fedre som vil ta ut permisjon, eller småbarnsforeldre som opplever at de ikke får de samme mulighetene, sier han.

Hareide mener det er et klart politisk ansvar å endre arbeidsgiveres praksis.

– Retten til ikke å måtte velge mellom arbeidslivet og familielivet skal være et gode i dagens Norge, og det er et politisk ansvar å hindre diskriminering i arbeidslivet.

Der får han støtte fra Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Det er ikke en politisk oppgave å ta valg for familier, men det er en politisk oppgave å legge til rette for at familier kan ta valg med et likestilt utgangspunkt, sier Støre.

Vil utvide pappaperm

Særlig spørsmålet om fedrekvoten av foreldrepermisjon har skapt mest debatt i årets valgkamp. Frp og Høyre-regjeringen reduserte denne til ti uker etter forrige valg. Nav-tall har vist at fedre deretter har tatt ut mindre permisjon. Arbeiderpartiet går nå til valg på å øke den igjen til 14 uker.

– Denne forskningen bekrefter det andre undersøkelser har vist, og den kunnskapen gjør det komplett uforståelig at Frp og Høyre kutter i pappapermisjonen, sier Støre.

KrF-leder Hareide ønsker å utvide pappapermisjonen uten å ta fra mors andel, slik at totalt foreldrepermisjon blir 54 uker. I tillegg mener han staten må gå foran i å gi kvinner flere muligheter i arbeidslivet.

– Vi blant annet pekt på at det ikke bare bør være 40 prosent kvinner i styrer, men også 40 prosent kvinnelige styreledere. Vi har også bedt om systematisk rekruttering av kvinnelige mellomledere i statlige selskaper, direktorater og etater.