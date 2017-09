Trær med «leggvarmere» setter sitt preg på én av løypene i sykkel-VM.

Om under en uke starter sykkel-VM i Bergen. Mange har kanskje fått med seg at riggingen er i full gang. Blant annet har det kommet opp en gigantisk plasthall på Festplassen, som vil fungere som målområde under mesterskapet.

Men har du også fått med deg at enkelte av trærne over Fløibanen har fått ny drakt? Og visste du at også dette har med sykkel-VM å gjøre?

Trestammer i svingene opp mot Fløyen ble lørdag formiddag kledd i strikket tøy i ulike farger og mønstre.

Fenomenet er et resultat av en strikkedugnad. Og bak hele prosjektet står altså arrangørene av sykkel-VM.

«Målet er å dekorere flest mulig av trærne langs turløypen på Fløyen med fargerike leggvarmere. Vi starter med de rundt 20 trærne i de krappe svingene nederst ved Fløybanebygget. Området er en del av den spektakulære tempoløypen for menn elite, som avsluttes øverst på Fløyen», skriver arrangørene på sin egen nettside.

Helge O. Svela

Og lørdag var de første leggvarmerne kommet på plass. En svært travel kunstner og «prosjektleder» Inger Lena Gåsemyr var midt i riggingen da BT tok kontakt, og hadde rett og slett ikke tid til å snakke med oss.

Men til arrangøren har hun tidligere uttalt at alle som ønsker det kan påvirke omgivelsene under mesterskapet. Ideen har vært å «involvere og engasjere innbyggerne».

– Strikking setter empatien i fokus. Den er et symbol på omsorg for mennesker og for naturen. Og omsorgen for hverandre er kanskje spesielt under et stort arrangement som sykkel-VM, der mange opplever at mesterskapet griper inn i hverdagen, uttalte Gåsemyr tidligere i sommer.

Roar Christiansen, arkiv

Tidligere har kunstneren vakt oppsikt med et tilsvarende prosjekt i Eidfjord for snart ti år siden.

– Strikking bidrar til kommunikasjon i det offentlige rom. Men vi er helt avhengig av at folk tenner på prosjektet og bidrar med strikking, sa Gåsemyr i juni.

Det ser ut til at folk har tent skikkelig på prosjektet, som har sin egen Facebook-gruppe. Der er nyhetsstrømmen full av mennesker fra inn- og utland som har bidratt med kreative strikkerier.