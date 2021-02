Dette vet vi om hvor syk man blir av den sørafrikanske mutasjonen

FHI har foreløpig ikke holdepunkter for at sørafrikanske mutasjonen gjør oss sykere.

Haukeland Universitetssjukehus leter etter muterte virus. Foto: Ørjan Deisz

Byrådsleder Roger Valhammer uttrykte søndag bekymring for spredning av den sørafrikanske mutasjonen i Bergen. Flere smittetilfeller knyttes til ulike byggeplasser.

– Vi vet minst om den, men vi vet at den smitter raskere og at den sannsynligvis gjør folk sykere. I tillegg er det tvil om hvordan vaksinene virker mot denne. Vi kan ikke tillate at den sørafrikanske varianten får fotfeste i byen vår, sa Valhammer.

– Vi kan ikke slå fast at denne varianten gjør folk sykere, skriver avdelingsdirektør Line Vold i en e-post til BT mandag.

Line Vold, avdelingsdirektør i FHI. Foto: Berit Roald

Spent på vaksineeffekt

Det originale koronaviruset fører til luftveisinfeksjon og kan gi alt fra milde symptomer til alvorlig sykdom og i sjeldne tilfeller dødsfall.

De fleste får et mildt forløp med vondt i halsen, forkjølelse, magesmerter og nedsatt smak- og luktesans.

Ulike kilder har kommet med informasjon om at det kan være mer alvorlig sykdom forbundet med de nye mutasjonene. FHI opplyser at de ikke har holdepunkter for at dette stemmer.

– Det er reist spørsmål om vaksinenes effekt kan være noe dårligere for den sørafrikanske varianten. Vi følger nøye med på det som kommer av nye studier, skriver Vold.

Infeksjonssjef Trond Bruun på Haukeland universitetssjukehus. Foto: Marita Aarekol

– Mer smittsomme, mindre dødelige

Infeksjonssjef Trond Bruun på Haukeland universitetssjukehus sier at mutasjoner sjelden fører til mer dødelige virusvarianter.

– Erfaringsmessig vil mutanter ofte være mer smittsomme, men mindre dødelige.

Noen undersøkelser fra Storbritannina tyder på at den britiske varianten kan være noe mer alvorlig enn originalviruset, men også her er det for tidlig å konkludere, ifølge Bruun.

Mutantfrykten påvirker foreløpig ikke sykehuset i stor grad.

– Vi har opptrappingsplan for å ta imot flere pasienter som vi vil bruke også om det blir mutanter som dominerer. Dersom det skjer kan flere bli smittet og tallet på sykehusinnleggelser vil potensielt kunne øke kraftig.

Håper å utsette tredje bølge

Gevinsten av å bremse smittespredningen er stor, påpeker han.

– Om man klarer å slå ned mutantene helt er usikkert, men det har stor gevinst å forsinke smittespredningen. Hver uke man vinner, har betydning. Hvis vi klarer å utsette tredje bølge til mai i stedet for mars vil det bety at mange flere i risikogruppene vil være vaksinert.

Slik vil man redde liv, påpeker legen.

Han håper dette er god motivasjon for at folk følger smittevernreglene.

– Fremdeles er det viktigste å være ekstra nøye med de vanlige smitteverntiltakene.