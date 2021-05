– Skal ikke betale for å unngå å få steiner i hodet

– Bilister må slippe å betale bompenger for rassikring, krever Vestland Frp på landsmøtet.

Stortingsrepresentant Helge André Njåstad på veien i åpen bil under valgkampen i 2017. Han vil ikke betale bompenger for å slippe å få steiner i hodet på rasutsatte veier. Foto: Tor Høvik (arkiv)

På helgens landsmøte foreslår Vestland Frp at partiet skal ta klar avstand fra bompengefinansiering av ras- og trafikksikringsprosjekt.

Det er langt fra sikkert at resolusjonen blir vedtatt. Landsstyret sa med knapt flertall nei til forslaget som inneholder denne ordlyden:

«Vi skal ikke betale bompenger for å slippe å få stein i hodet».

Men stortingsrepresentant og listetopp i Hordaland valgkrets, Helge André Njåstad, håper likevel på flertall når det heldigitale landsmøtet skal vedta resolusjoner og nytt partiprogram søndag.

Tokagjelet i Kvam er blitt stengt av ras en rekke ganger, som her i 2013. Foto: Jan M. Lillebø (arkiv)

Rassikring i Tokagjelet

– For oss i Vestland er det viktig å få fastslått et prinsipp om at rassikring og trafikksikring ikke skal betales av trafikantene gjennom bompenger, sier Njåstad til BT.

Han trekker frem fylkesvei 49 gjennom det svært skredutsatte Tokagjelet i Kvam.

Her har Kvam herad, Statens vegvesen og Vestland fylkeskommune samlet seg om en tunnelløsning fra Steinsdalen til Eikedalen i Samnanger.

Frykter 200 kroner i bompenger

Ordførere har krevd at regjeringen blar opp for den nye, 9,3 km lange tunnelen under Kvamskogen. Alternativet kan bli bompenger på 200 kroner for hver passering på strekningen.

– Det vil være grusomt for Kvam og trafikanter om de blir pålagt en slik bompengebelastning. Hytteeiere på Kvamskogen vil neppe kjøre til regionsenteret Norheimsund for å handle hvis dette blir en realitet, sier Njåstad.

Store rasutfordringer

Bompenger er løsning som kan bli aktuell for å dekke gapet mellom pengene som i dag ligger i rassikringspotten hos fylkeskommunen og den anslåtte tunnelkostnaden på nær 2,5 milliarder kroner.

– For oss er dette særlig viktig i forbindelse med Tokagjelet, men Vestlandet har enorme rasutfordringer på veinettet. Det er ikke uten grunn at dette forslaget kommer fra nettopp dette fylket. Vi ønsker å tydeliggjøre statens ansvar, sier Njåstad.

Stortingsrepresentanten fra Austevoll trekker også frem at fylkesvei 49 gjennom Tokagjelet er en viktig omkjøringsvei når skredutsatte E16 mellom Trengereid og Voss tidvis er stengt.

– Tokagjelet og andre rasutsatte strekninger – som riksvei 13 gjennom Oddadalen – må utbedres med statlige penger i Nasjonal transportplan, sier Njåstad.

Prislapp på minst 14 milliarder

Det vil koste minst 14 milliarder kroner å sikre de mest skredfarlige punktene på veinettet i Vestland, viser fylkeskommunens egne beregninger.

Dette kartet viser alle de rasutsatte stedene på veiene i Vestland. Fylket har 63 prosent av alle punktene med høy skredfaktor i landet.

Ifølge Nasjonal rassikringsgruppe må bevilgningene tredobles fra dagens nivå hvis alle skredpunktene i høy og middels kategori skal sikres innen 2033.

– Urettferdig

Vestland Frp mener det er «grovt urettferdig» at bilister skal betale for å ferdes trygt på veiene. Helge André Njåstad avviser at det er urealistisk å rassikre alle veier uten at bilistene skal punge ut med én krone i bompenger.

I forslaget tar Vestland Frp også til orde for å bruke koronakrisen til en intensivert innsats for å fremskynde prosjekter, noe som også kan gi økt sysselsetting i bygg- og anleggsbransjen.

Njåstad er spent på om forslaget blir vedtatt på landsmøtet.

– Vi lobber for å få vedtatt dette. Målet er at stortingsgruppen får en klar bestilling om å legge dette inn i vår alternative nasjonale transportplan, sier han.