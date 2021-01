Bli med nedover i dypet.

Helt til bunnen, der illeluktende gass bobler og stinker som råtne egg.

Fjordene fascinerer og har gitt livsgrunnlag til mennesker i utallige generasjoner.

Den friske tareskogen med sin jungelaktige, fargerike artsrikdom. De forbløffende skapningene som lever i det mørke dypet. Den trauste torsken, barske brosmen og de snodige skatene.

En frisk og sunn fjord har et mangfoldig og spennende dyreliv.

Men forskere advarer: urovekkende ting skjer – også i fjorder rundt Bergen.

Fakta forskere advarer Flere forskere og eksperter har bidratt til artikkelen. Hovedkildene er navngitt nederst i saken. Ved å klikke på ordene i uthevet skrift, får du utfyllende informasjon med lenker til vitenskapelige artikler og annen skriftlig dokumentasjon. Les mer

Havene blir varmere, surere og fylles med miljøgifter, kloakk og plast.

I det stille pågår også en annen forandring.

Sjøen mister oksygen. Vi får flere såkalte døde soner.

Mange av fjordene er særlig sårbare. Noen av dem holder på å bli kvalt.

Når fjordene blir syke av oksygensvinn og våre aktiviteter, rammes artene som lever i dem.

Fakta mister oksygen Oksygennivået i åpent hav har sunket med to prosent siden 1960. Et varmere hav kan føre til at vannet «stagnerer», og dermed at oksygenet ikke fordeles nedover i vannsøylen. Varmere hav har også dårligere evne til å holde på oksygen. Les mer

Fakta døde soner Felles for mange av disse havområdene og farvannene er dårlig vannutskiftning i dypvannet, og at sjøen her blir tilført store mengder næringssalter og organisk stoff (fra kloakk, jordbruk og andre utslipp). Dermed øker oksygensvinnet. Klimaendringer bidrar til at utbredelsen av døde soner øker. Les mer

Fjordene ble gravd ut av armer fra fortidens isbreer. Foran brearmene ble det avsatt grus og sand. Disse forhøyningene danner undersjøiske barrierer og er opphavet til det som kalles terskelfjorder.

Laksen er på mange måter den første vestlending. Da isen trakk seg tilbake for tusener av år siden, kom først laksen, så reinsdyrene og så menneskene.

I dag er antallet villaks i fjordene mikroskopisk i forhold til stimene som svømmer rundt i merdene på oppdrettsanleggene. Antallet norsk villaks i havet er mer enn halvert siden 1980-tallet. Negativ påvirkning fra lakseoppdrett er en av hovedårsakene.

Laks

Fakta Laks Når villaksen (Salmo salar) forlater den trygge elven for å komme til det store matfatet i havet, må den ut gjennom fjordene. I oppdrettsintensive områder er det størst risiko for villaksen å få på seg lakselus. Etter ett til fem år i havet vender laksen ofte tilbake til det samme stedet der den ble født for å gyte. Les mer

Fakta negativ påvirkning Antallet laksebestander som vurderes som kritisk truet på grunn av lakselus har økt. Andre infeksjoner knyttet til lakseoppdrett er også en stor trussel. Rømt oppdrettslaks bidrar både til reduserte laksebestander, og til å endre laksens karaktertrekk. Genetiske undersøkelser tyder på at det har skjedd en innblanding av rømt oppdrettslaks i minst 150 norske laksebestander. Det er spesielt på Vestlandet og i Midt-Norge at det har vært en nedgang i laksebestandene. Andre årsaker til nedgangen er lav overlevelse for villaksen i havet, vannkraftregulering og andre fysiske inngrep. Les mer

Langs grunnene og i tareskogen lever den dorske og truede fjordtorsken. Den er trofast til sin fjord, og beveger seg sjelden mer enn én nautisk mil vekk fra sitt leveområde.

Fjordtorsk

Fakta Fjordtorsk En torsk (Gadus morhua) er ikke en torsk. Vi har kysttorsk, fjordtorsk, nordsjøtorsk og skrei. Siden fjordtorsken er så lite i bevegelse, oppstår det lokale bestander inne i forskjellige fjorder. Blir sjelden over 1 meter og 20 kg. Les mer

Torsk og andre arter i sjøen må også ha oksygen. De dype delene av terskelfjordene får dette gjennom kortvarige episoder med tilførsel av oksygenrikt vann fra havet. Den forfriskende utskiftningen skjer nå sjeldnere enn før i mange fjorder på Vestlandet.

Fakta oksygenrikt vann Tilførsel av nytt og oksygenrikt sjøvann til de dype delene av fjordene er avhengig av innstrømming av tungt sjøvann med høy tetthet. Sjøvann er tyngst når saltinnholdet er høyt og temperaturen er lav. Temperaturen på sjøvannet i 200–300 meters dyp i havet utenfor vestlandskysten og i fjordene har økt. Innstrømming av nytt sjøvann til fjordene rundt Bergen påvirkes også av vindretningen på kysten. Lengre perioder med nordavind gir best innstrømming. Les mer

Uten innstrømming av friskt, tungt og oksygenrikt atlantisk vann, blir det oksygenmangel i dypet. Lite oksygen er altså en naturlig tilstand i mange av fjordene, men forholdene går fra vondt til verre. Og vi mennesker er hovedsynderen.

Klimaendringer og utslipp av kloakk, fiskeskit og miljøgifter gjør sårbare fjorder syke. En av artene som plages av våre aktiviteter er den slanke blålangen.

Blålange

Fakta Blålange Blålangen (Molva dipterygia) er vanligst på 350–500 meters dyp, men kan også finnes ned til 1500 meters dyp. Den blir oftest mer enn 30 år, og halvannen meter lang. Blålange ble nedfisket på 1990-tallet over hele nordøst-Atlanteren. Det direkte fisket er nå forbudt. Les mer

Den er så full av kvikksølv i noen fjorder – som Hardangerfjorden – at inntak av for mange fileter kan overstige det som er tilrådelig.

Fakta tilrådelig De som spiser mer enn én porsjon fisk i uken av de fiskeartene som ofte har høy kvikksølvkonsentrasjon, eller fisk som er fanget i forurensede områder, kan ha en eksponering som overskrider såkalt «ukentlig tolerabelt inntak». Blålange og brosme er blant fiskeartene med høy konsentrasjon av kvikksølv. Les mer

Men du kan uansett glemme fiske etter blålange. Det er ulovlig. Arten er sterkt truet av utryddelse og totalfredet. 16 andre arter av saltvannsfisk er også på den nasjonale rødlisten.

Fakta rødlisten Norsk rødliste er den samlede oversikten over arter på landjorden, i sjøen og ferskvann som har risiko for å dø ut fra Norge. Av de vurderte artene, er 2355 (11 %) regnet som truet. Les mer

Tap av oksygen pågår nå i åpne havområder, i kystvann, lukkede sjøer og i fjorder.

Kort fortalt skjer dette i terskelfjordene:

Vannet i Nord-Atlanteren er blitt varmere.

Høyere temperatur gjør vannet lettere.

For å få skiftet ut vannet i fjordbassenget, må vannet ved terskelen være tyngre slik at det kan strømme inn i fjorden.

Når vannet fra kysten blir lettere, kan det gå lengre tid mellom hver gang man får tungt nok vann som kan renne over terskelen, inn i fjordbassenget og dermed erstatte det oksygenfattige bunnvannet.

Fakta vannet fra kysten Ved seks av åtte stasjoner langs kysten, deriblant Sognesjøen, er det målt avtakende tetthet i vannmassene siden 1990. Det stadig lettere kystvannet blir av forskere fremhevet som forklaring på stadig sjeldnere utskiftning av vann i de dypere delene av terskelfjordene. Også på 600 meters dyp i Norskerenna i Skagerrak er det registrert færre utskiftninger og stadig lavere oksygennivåer. Les mer

I noen fjorder – som Masfjorden – er det nå snart ti år siden forrige vann-utskiftning. Det gir alvorlig oksygenmangel i de dypere vannlagene.

Legg så til belastningen mange fjorder utsettes for gjennom utslipp av kloakk og organisk materiale – som fiskeskit og spillfôr fra oppdrettsanlegg. Da får vi fjordmiljøer som er så dårlige at noen arter kreperer, mens andre forsvinner eller migrerer til mer oksygenrike farvann. Men ikke alle kan gjøre som mange av fiskene – å svømme vekk.

Ta uer som et eksempel: Hvor går tålegrensen for den rødfargede fisken som lever ned til 500 meters dyp? Har du fått en til overflaten på fisketuren, har du nok lagt merke til øynene som holder på å poppe ut på grunn av trykkforskjellen fra dypet. Må ueren vandre lenger oppover i vannmassene for å klare seg i fremtiden?

Uer

Fakta Uer I fjordene finnes vanlig uer (Sebastes norvegicus). Som byttedyr er ueren viktig føde for torskefisk og kveite. Vanlig uer kan bli opp til 1 meter lang og finnes på dyp mellom 100 og 500 meter. Den har status som sterkt truet på rødlisten. Les mer

Fiskearter, krepsdyr og andre organismer i sjøen tåler oksygensvinn ulikt. Hvordan fisk takler synkende oksygennivåer, er noe av det et nytt forskningsprosjekt nå skal finne ut av.

Fakta tåler oksygensvinn ulikt Toleranseevnen til fisk, krepsdyr, muslinger og snegler varierer sterkt. Denne studien viser at de fleste fiskearter og krepsdyr må gi tapt før oksygennivået kommer ned i 2 milliliter pr. liter (en grense som det ofte refereres til når det gjelder oksygenmangel). Les mer

Fakta nytt forskningsprosjekt Forskere ved Institutt for biovitenskap på UiB skal de neste fire årene skaffe ny kunnskap om effekter av oksygenmangel (hypoksia) på fisk som lever på ulik dyp i sjøen. Prosjektet «HypOnFjordFish» skal foregå gjennom undersøkelser i fjorder på Vestlandet. Den nye kunnskapen vil kunne brukes til å sikre bærekraftig forvaltning av marine ressurser og til å vurdere hvor oppdrettsnæringen kan etablere seg. Les mer

Reker og sjøkreps hører hjemme i et delikat skalldyrmåltid, men skal de havne på vår tallerken må de høstes fra et levelig, marint miljø.

Sjøkrepsen er også følsom for lavt oksygennivå. Den tilbringer mye av sin tid godt beskyttet i huler som den graver i mudderbunnen, men ved oksygenmangel tvinges den ut. Kreps sulter i hjel fordi de mister evnen til å ta til seg næring.

Fakta Sjøkrepsen Sjøkreps er følsom for lavt oksygennivå, fremgår det av denne utredningen. Effektene av oksygenmangel på sjøkreps er også beskrevet i denne forskningsartikkelen, og i denne studien. Les mer

Dypvannsreker som lever på leire- eller mudderholdig bunn tåler oksygensvikt bedre enn sjøkreps. Dette gjelder særlig de små hannene, mens hunnrekene er mer sårbare.

Fakta Dypvannsreker Dypvannsreken evne til energikrevende aktiviteter, som eggproduksjon og å bevege seg oppover i vannmassene, blir dårligere ved lavere oksygeninnhold, viste denne studien fra Canada. Det er også målt langsommere vekst hos reker i fjord med oksygenfattig bunnvann. Les mer

Rundt Bergen har det skjedd store miljøforandringer i flere av fjorddypene. Byfjorden, Sørfjorden ved Osterøy og Raunefjorden har opplevd store endringer. Miksen av mer organisk materiale fra utslipp og mindre innstrømming av oksygenrikt vann forverrer miljøtilstanden. Bare de mest hardføre artene klarer seg.

Fakta store miljøforandringer Miljøforandringene er beskrevet i denne artikkelen. Endringene er ikke fanget opp av tidligere undersøkelser. Miljøet i de tre fjordene, og da særlig på dypt vann, er blitt mer sårbart. Utviklingen i Masfjorden beskrives her. Les mer

Fakta hardføre artene De hardføre artene formerer seg raskt og har derfor stor evne til å dominere nye leveområder når livsbetingelsene på bunnen blir for dårlige for andre arter. De kalles gjerne også for opportunistiske arter. Denne studien viser en kraftig økning i slike hardføre arter i fjorder rundt Bergen. Økningen skyldes lavere oksygennivå, høyere temperatur og økte utslipp av organisk materiale. Les mer

Krepsdyr er føde også for pigghå, en av de vanligste haiartene i våre fjorder og kystfarvann. Haitypen med det sandpapiraktige skinnet og de svakt giftige piggene er sterkt truet. I likhet med sine artsfrender i håfamilien er pigghåen et viktig innslag i det biologiske mangfoldet i fjordene.

Pigghå

Fakta Pigghå Lengden er inntil 1,6 meter og vekten opptil 9 kilo. Ryggen er svart og buken hvit. Lavt bestandsnivå gjør at pigghåen (Squalus acanthias) nå er fredet og alt fiske er forbudt i norske farvann. Den opptrer gjerne i stimer med flere tusen individer. Arten lever ned til 1400 meters dyp. Les mer

I dypet av de vestlandske fjordene svømmer det mange fiskeslag med særpreget utseende, for eksempel havmus med gullglinsende marmorert skinn og store grønne øyne.

Skolest – også kalt buttnase – er kanskje ikke så vakker, men hører også hjemme i det marine økosystemet. Den kan svømme helt ned mot 2600 meters dyp og beiter på krepsdyr, fisk og andre bunnarter.

Skolest

Fakta Skolest Skolest er en dypvannsfisk i torskefamilien. Den lever på 400–1200 meters dyp, og kan bli 60–70 år gammel. Den har et kjempestort hode, store øyne og en veldig lang, tynn og rar kropp. Fisken er såkalt kandidat for rødlisten for utryddingstruede dyr. Les mer

Men kan skolesten klare seg med så lave oksygennivåer som det er målt i dypet av Masfjorden og Sørfjorden? Det skal forskere snart finne ut av.

Både i Masfjorden og Sørfjorden har miljømyndighetene ment at utslipp fra fiskeoppdrett har forverret situasjonen. De har derfor krevd flytting, stengning og andre tiltak på anlegg. Tilstanden her er så dårlig at den bryter vanndirektivet.

Fakta vanndirektivet EUs vanndirektiv omfatter alle vannforekomster, og gjelder både vannkvalitet, flora og fauna. Direktivet gjelder i Norge gjennom vannforskriften. Forskriften setter ambisiøse miljømål for vannforekomstene. De skal ha en god økologisk og kjemisk tilstand. Les mer

I et godt fjordmiljø finnes et fargerikt mangfold av bunndyr: kråkeboller, snegler, skjell, sjøstjerner og krepsdyr.

Dyr og bakterier bryter ned organisk materiale som havner på sjøbunnen. Det kan være dødt plankton eller utslipp fra menneskelig aktivitet. Under nedbrytningen forbrukes det oksygen.

Når det blir ekstremt høy tilførsel av organisk materiale, vil de bakteriene som kan leve uten oksygen sakte, men sikkert overta og råde grunnen alene.

Men disse bakteriene har en veldig dårlig egenskap.

De produserer hydrogensulfid, som er giftig for bunndyr, og metan som kan boble ut av bunnsedimentene. Effekten er at bunndyrene dør ut.

Fakta hydrogensulfid Hydrogensulfid lages når bakterier i havene bryter ned sulfat, og når denne forbindelsen slippes løs i for store mengder, får det fatale følger for dyr, planter og mange andre organismer. Les mer

Da får vi beksvarte fjordbunner som stinker som råtne egg. Når det blir ille nok, som i deler av de mest belastede og sårbare fjordene våre, dannes det også bobler som transporterer partikler og smittestoffer fra bunnen og oppover i vannsøylen, og som i verste fall kan skade fisken i merdene.

Fakta transporterer partikler Prosessen er beskrevet i kunnskapsstatus om utslipp av organiske utslipp fra fiskeoppdrett. Les mer

Miljømyndighetene og forskere advarer om at situasjonen kan bli alvorlig hvis den negative utviklingen i miljøtilstand i de sårbare fjordene får fortsette. Da kan det artsrike livet på fjordbunnen dø ut.

Fakta Kilder Flere forskere har bidratt til arbeidet med denne artikkelen: Professor Anne Gro Vea Salvanes, Institutt for Biovitenskap, UiB. Førsteamanuensis Elin Darelius, Geofysisk institutt, UiB og Bjerknessenteret. Forskerne Guldborg Søvik, Vivian Husa, Jon Albretsen, alle fra Havforskningsinstituttet Dr.philos. Geir Helge Johnsen, Rådgivende Biologer AS Seniorrådgiver Tom N. Pedersen, Statsforvalteren i Vestland Vitenskapelige studier og artikler som er brukt som grunnlag for artikkelen, er lenket opp i saken. Les mer

