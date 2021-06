Her brenner huset til familiene ned

Et hus ble totalskadet i storbrannen på Sotra. Igjen står to familier hjemløse.

Slik så boligen ut torsdag kveld. Foto: Bergen brannvesen

Huset tok fyr mellom 18.00 og 19.00 som følge av gress- og markbrannen.

Jan-Ove Kårtveit sier til NRK at han og datteren kom seg ut i 16-tiden. Fire timer senere fikk de beskjeden om at huset var totalskadet.

Kårtveit er imidlertid opptatt av å rose brannmannskapene.

– Ære være de. Vi er trygt ute. Huset får vi ta senere, sier han til NRK.

Asle Eide (48) er på sin side leieboer i kjellerleiligheten og bor der sammen med sin sønn. Han forteller at han rakk å ta med seg sønnen, to marsvin, en arbeidsshorts og en T-skjorte.

Det har vært store ressurser i sving for å få kontroll på flammene. Brannvesenet sier at de har stilt med 140 brannfolk i dag. Sivilforsvaret med 50 personer. Ved 22-tiden opplyste nødetatene at de er i ferd med å få kontroll på situasjonen.

– Vi kan aldri garantere at brannen ikke vil blusse opp igjen. Det er avhengig av værforholdene, særlig vindforholdene. Hvis vinden tar seg opp igjen vil de ha innvirkning, sier vaktkommandør Ole Jacob Hartvigsen ved 110-sentralen.

Totalt ti personer har fått helsehjelp som følge av storbrannen. Flere brannfolk har også blitt skadet.