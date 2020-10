På jakt etter lesestoff? Her er ukens anbefalinger.

Publisert Nå nettopp

1. De var nesten ferdige med turen. Så hørte Espen et rop fra kameraten.

Foto: Jørgen Teien Blystad

Les hele saken: – Jeg husker mest lyden av det. Det var en brutal avslutning på ropet hans.

Kameratene Jørgen Teien Blystad (33) og Espen Mikkelsen (36) var nesten ferdig med turen i Hurrungane, da det plutselig gikk galt.

– Jeg hørte at han ropte: «Nei!» Da jeg løftet blikket, så jeg at han var i fritt fall og hadde begge hendene rundt en stein. Den var like stor som Jørgen. De falt og traff steinuren sammen, forteller kameraten.

Fallet var på rundt 15 meter. Det var kaotisk. Stadig løsnet det mer stein. Så kom to kvinner gående.

2. Dette blåmerket fikk helsesøsteren til å reagere. Legene fant 19 ribbeinsbrudd.

Foto: Tor Stenersen

Les hele saken: «Er det mishandling jeg ser?»

Helsesøster Solveig Ude har tatt imot en ung mor og seks uker gamle «Jakob» på helsestasjonen.

Ude har undersøkt tusener av spedbarn gjennom en lang karriere. Men nå støkker det i den erfarne helsesøsteren.

«Enhver mor ville sett de blåmerkene. Det er ikke mulig å unngå å se dem.»

3. Den ene ble barne­prostituert. Den andre ble alkoholiker som tenåring. Nå saksøker brødrene barnevernet.

Foto: Privat

Les hele saken: Brødrene ingen reddet

Martin-Alexander og broren Lars-Erik vokste opp på Stord og i Kristiansand. På de få bildene fra oppveksten ser det ut som barna har det bra.

Men bildene ble tatt i sjeldent lykkelige stunder.

Martin-Alexander begynte å prostituere seg da han var 13 år. Lars-Erik begynte å drikke som 16-åring og fikk store alkoholproblemer.

Nå krever brødrene nesten åtte millioner i erstatning fra kommunene de vokste opp i.