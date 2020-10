Nå jakter forskere i Bergen på sammenhengen mellom tarmen og hjernen

– Dette er den mest omfattende studien på denne pasientgruppen noensinne, sier forskningslederen.

Overlege Trygve Hausken sjekker med ultralyd at alt er normalt i mage og tarm. Foto: Eirik Brekke

– Hvor lenge har du slitt med magen, spør overlege Trygve Hausken og spruter gel utover den nakne magen.

– Fra første dag på ungdomsskolen, svarer mannen på benken.

Nå har han passert 30 og er kommet på sykehuset for eksperthjelp. Diagnosen er irritabel tarm, en lidelse som rammer opptil 20 prosent av befolkningen.

Lyset er dempet. Hausken fører ultralydproben over mannens fremside mens han holder blikket på skjermen.

– Der har vi magesekken, ja. Leveren ser helt fin ut. Her har vi bukspyttkjertelen og her er tarmene.

Alt ser normalt ut, konkluderer overlegen og legger til:

– Det er typisk irritabel tarm.

Suppetesten består i å drikke raskt tre kopper buljong. Deretter sjekker legen hvor raskt magesekken tømmer seg. Hos de med irritabel tarm går det saktere. Foto: Eirik Brekke

For mannen på benken går dagen med til undersøkelser. Først en hel haug med blodprøver. Etterpå skal konsentrasjon og hukommelse testes.

Om noen dager må han tilbake for en MR-undersøkelse av hjernen. Med seg hjem får han et nett med skjema å fylle ut og glass for avføringsprøver.

Deretter følger tre måneder på streng diett, før han skal gjennom ny runde av testing.

Birgitte Berentsen leder forskningsgruppen. Foto: Rune Sævig

– Jeg har møtt mange brede smil

Vi vet godt at tanker og følelser merkes i magen. Men ikke alle vet at tarmen kan påvirke hjernen.

– Vi tror forholdet er 80–20. 80 prosent av påvirkningen går fra tarmen til hjernen og 20 prosent andre veien, sier Birgitte Berentsen som leder Brain-Gut Forskningsgruppe.

Masterstudent Stella Hellgren Rasmussen hjelper med å passe tiden på suppetesten og notere resultater. Trygve Hausken bruker ventetiden til å informere pasienten. Foto: Eirik Brekke

Forskningsgruppen har ambisjoner om å forstå bedre diagnosen irritabel tarm. Og ikke minst, hva skjer i hjernen til mennesker med denne folkesykdommen.

– Jeg har møtt pasienter med irritabel tarm som ikke har klart å jobbe fordi de sliter med konsentrasjon og hukommelse. De beskriver det som hjernetåke, sier Berentsen.

Fakta Dette er Brain-Gut-studien Et samarbeid mellom Haukeland universitetssjukehus og Universitetet i Bergen. Studien går over fem år og avsluttes i 2023.

Hovedformålet er å undersøke hvordan mat påvirker symptomer, tarmbakterier og molekylære endringer i tarmveggen og hjernens struktur og funksjon hos personer med irritabel tarm.

Les mer på gruppens nettside braingut.no Les mer

Gruppen vil undersøke hjerne og tarm til 100 pasienter med irritabel tarm og sammenlikne dem med 40 friske frivillige. Så langt er de halvveis.

– Vi ønsker oss flere deltakere, både pasienter og friske. De friske slipper å gå på streng diett, bedyrer Berentsen.

– Kjenner pasientene seg bedre etter tre måneder på diett?

– Jeg har i hvert fall møtt veldig mange brede smil, sier Berentsen.

– Her ser alt normalt ut, konstaterer overlege Trygve Hausken. - Typisk for irritabel tarm, legger han til. Foto: Eirik Brekke

To hovedveier

Forbindelsen mellom hjerne og tarm handler om både bakterier og nerveceller. Berentsen forklarer:

– Det fins to hovedveier. Den ene er blodstrømmen. Bakteriene i tarmen bryter ned næringsstoffene for oss. Endret bakteriesammensetning i tarmen kan gi mer lekkasje i tarmveggen. Dermed kan bakterieprodukter følge med blodet og iblant krysse blod-hjerne-barrieren.

Hos mennesker med irritabel tarm tror vi at denne barrieren er litt mer hullete.

Den andre forbindelsesveien er vagusnerven, som går mellom hjernen og innvollene. Her går signalene begge veier.

– Vi ser at noe har skjedd

Astri Lundervold er professor og spesialist i klinisk nevropsykologi og deltar i forskningsgruppen.

Hun sier interessen for prosjektet er stor også blant fagfolk som jobber med en rekke andre lidelser som Parkinson, diabetes, ADHD og autisme.

– Vi forstår ikke mekanismene ennå, men sammenhengen mellom tarm og mage har sannsynligvis betydning for flere sykdommer, sier Lundervold.

Bildene tatt av hjernen til deltakerne før og etter måneder på diett er ikke ferdig analysert.

– Vi forventer at hjernens funksjon påvirkes etter vellykket behandling, sier hun.

Blodet sjekkes for tarmhormoner, vitaminer og mineraler. Foto: Eirik Brekke

Nullstille tarmen

Dietten deltakerne setter på heter lavfoodmap. Enkelt sagt handler den om å unngå matvarer som kan irritere tarmen. Dietten er uten steinfrukter, hvete, rug, løk, hvitløk og melkesukker, blant annet.

– Tanken er at denne dietten fjerner matvarer som lett gir mageplager. Når det er gjort, er det meningen å forsiktig reintrodusere en og en matvare, for å se hva magen faktisk reagerer på, sier klinisk ernæringsfysiolog Eline Randulff Hillestad.

Hun veileder deltakerne gjennom de tre månedene på diett.

Syv av ti har god effekt av lavfoodmap.

– Et av målene våre er å kunne peke ut hvem som vil ha nytte av dietten. Det vil spare mange deltakere fra et mislykket forsøk og spare sykehuset for ressurser, sier Berentsen.

Hjernene til deltakerne i studien blir undersøkt med fMRi, en form for MR der aktive deler av hjernen lyser opp.

– Humøret og formen blir jo bedre

Ingrid Gjerde er blant de om lag 50 pasientene som har vært gjennom Brain-gut.

Hun har slitt med magen sin i 10 år og forteller at hun hadde god effekt av dietten.

– Kjente du deg mer opplagt når magen var i orden?

– Humøret og formen blir jo bedre når du ikke er dårlig i magen, men om det klarnet hodet er vanskelig å si.

Problemet for henne har vært å holde fast i de nye vanene.

– Meningen er jo å forsiktig introdusere nye matvarer, men jeg har ikke klart å være så systematisk som dette krever. Jeg er litt for glad i den maten som er forbudt. Det merkes på magen.