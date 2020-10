45 smittetilfeller knyttes til én kveld på dette utestedet

To ansatte på Duggfrisk var på jobb uken etter at de ble smittet. Nå stenger utestedet for helgen.

Det er påvist smitte blant besøkende på Duggfrisk på Strandkaien 3. oktober. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen