Besøkte Ulriken 367 ganger i 2020

– Ulriken er verdens beste treningssenter.

Hassan Momeni på toppen av Ulriken 31. desember 2020. Foto: Privat

Hassan Momeni bor like ved Brann Stadion og har vært på Ulrikens topp nesten hver dag i 2020.

– Jeg løp fjellmaraton og var på Trolltunga. De dagene måtte jeg avspasere fra Ulriken, men tok det igjen ved å gå flere ganger på samme dag.

Momeni jobber som førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet. Han sier at Ulriken har vært et perfekt sted å søke nye krefter i en tid med mye hjemmekontor.

– Jeg har vært ryggoperert to ganger. De siste årene har jeg funnet ut at fysisk aktivitet er den beste medisinen for meg. Jeg har planer om å gå på Ulriken så ofte som jeg kan, også i 2021. Det oppfordrer jeg også alle andre til å gjøre, sier Momeni.

Han ønsker alle Ulriken-tilhengere et riktig godt nytt år.

Nyttårsaften var det flere som tok turen opp til toppen av Ulriken. Foto: 2211-tipser