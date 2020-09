Morgenrushet over: – Har gått over all forventning

Busstreiken gjorde at mange bergensere måtte legge om reiseruten. Nå håper Vegvesenet folk fortsetter å reise som de gjorde mandag.

Publisert Publisert For mindre enn 3 timer siden

Ved Danmarks plass hopet køen seg opp i morgentimene. Foto: Rodrigo Freitas

Truls Fenre

NTB

– Nå er rushet over. Det gikk over all forventning, sier trafikkoperatør Ronny Sleire, ved Vegtrafikksentralen.

Han har forståelse for at det har vært utfordrende for mange å ta seg til jobb og skole mandag.

– Det folk gjorde ble veldig riktig. Vi håper folk fortsetter på samme måte på tirsdag og ut uken. Da unngår vi køkaos.

Marthe Hope tar Bybanen hjem etter en nattevakt på Haukeland universitetssjukehus. Foto: Eirik Brekke

Var ventet kaos

Mandag morgen var det ventet kaos på grunn av bussteiken. Bybanen gikk som normalt, men ble ikke overfylt i morgentimene.

På Kronstad ventet Marthe Hope på Bybanen, etter å ha vært på nattevakt på Haukeland universitetssjukehus.

– Det er ikke ideelt å ta Bybanen i dag, men jeg har ikke så mye valg, sier hun, før hun tar på seg munnbindet.

– Nå skal jeg hjem og sove.

Les også Skyss ringes ned av fortvilte kunder. Slik svarer busselskapet.

Det var tett med biler i Møllendalsveien og Møllendalsbakken opp til Haukeland universitetssjukehus. Foto: Anna Magnus

Kø til Haukeland

Sleire tror mange har hørt på advarslene som ble gitt om mulig køkaos mandag. Inn mot Haukeland var det imidlertid mer trafikk enn normalt.

– Det har vært kø på alle tilfartsveier inn mot Haukeland, og køen inn mot Bygarasjen startet tidligere enn vanlig.

Mandag morgen var det fint vær i Bergen. Tirsdag er det imidlertid meldt regn.

– Det kan bli en utfordring for noen. Vår oppfordring er at folk fortsetter som i dag likevel, sier Sleire.

Det var også køer ved Danmarks plass mandag morgen. Foto: Rodrigo Freitas

Cathrine Lemme hadde ventet større trengsel på Bybanen mandag. Foto: Eirik Brekke

Overrasket

Cathrine Lemme skulle fra Kronstad til jobben på Tinghuset mandag morgen.

– Jeg vurderte om jeg skulle gå i dag. Men det så ut som det var ganske god plass på den forrige banen, sier hun.

Hun var overrasket over at det ikke ser ut til å være noe særlig trengsel.

– En del har nok hjemmekontor, og så er det fint vær i dag. Det blir nok verre i morgen.

Siri Louise Valdersnes og datteren Maylinn tok Bybanen mandag morgen. Foto: Eirik Brekke

Siri Louise Valdersnes og datteren Maylinn skulle reise med toget til Oslo.

– Det ble litt stress i dag. Vanligvis hadde vi tatt buss. Nå hadde vi ikke så mye valg.

– Jeg pleier å ta buss, men i dag ble jeg kjørt, sier Victoria Fondenes, utenfor Amalie Skram videregående skole. Dersom streiken vedvarer, regner hun med at foreldrene må kjøre henne hjemme fra Sotra resten av uken. Stian Vågen tar vanligvis Bybanen til skolen. Foto: Eirik Brekke

Fremdeles fastlåst konflikt

Over 8000 bussjåfører er tatt ut i streik rundt om i landet. Mandag morgen er det fremdeles ingen kontakt mellom arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden.

Over en uke etter at bussjåfører i Oslo og Viken gikk ut i streik er det ennå ingen samtaler på gang. Det opplyser kommunikasjonssjef i Yrkestrafikkforbundet Tormund Hansen Skinnarmo til NTB.

– Ikke noe nytt, ingen kontakt, skriver han i en SMS.

I helgen ble streiken trappet opp, og ytterligere 4500 bussjåfører sluttet seg til de 3800 sjåførene som allerede hadde lagt ned arbeidet.

Administrerende direktør Jon H. Stordrange i NHO Transport bekrefter også overfor NTB at det ikke er etablert noen kontakt.

– Arbeidsgiversiden står fast på sitt tilbud, som gir en lønnsvekst på samme nivå som andre yrkesgrupper har fått i årets oppgjør, sier han.

Bekymret sykehusledelse

Sykehusdirektør Eivind Hansen er bekymret for situasjonen busstreiken fører med seg. Foto: Paul S. Amundsen (arkiv)

Ledelsen ved Haukeland universitetssjukehus er bekymret over at Bergen nå rammes av streikens opptrapping.

– Vi er selvsagt bekymret for kombinasjonen av covid-19 og smitte – og manglende busstransport i vårt område, sier administrerende direktør Eivind Hansen til NRK.

Bergen kommune har nylig vært utsatt for et smitteutbrudd og har innført flere smitteverntiltak.

Sykehusledelsen oppfordrer nå ansatte og pasienter til å gå eller sykle hvis de kan.