Slik rammes bergenserne av busstreiken.

Marthe Hope tar Bybanen hjem etter en nattevakt på Haukeland universitetssjukehus. Foto: Eirik Brekke

Truls Fenre

NTB

Mandag morgen er det ventet kaos på grunn av bussteiken. Bybanen går som normalt, men ser så langt ikke ut til å være overfylt.

På Kronstad venter Marthe Hope på Bybanen etter å ha vært på nattevakt på Haukeland universitetssjukehus.

– Det er ikke ideelt å ta Bybanen i dag, men jeg har ikke så mye valg, sier hun, før hun tar på seg munnbindet.

– Nå skal jeg hjem og sove.

Cathrine Lemme hadde ventet større trengsel på Bybanen mandag. Foto: Eirik Brekke

Cathrine Lemme skal til jobben på Tinghuset.

– Jeg vurderte om jeg skulle gå i dag. Men det så ut som det var ganske god plass på den forrige banen.

Hun er overrasket over at det ikke ser ut til å være noe særlig trengsel.

– En del har nok hjemmekontor, og så er det fint vær i dag. Det blir nok verre i morgen, sier hun.

Fremdeles fastlåst konflikt

Over 8000 bussjåfører er tatt ut i streik rundt om i landet. Mandag morgen er det fremdeles ingen kontakt mellom arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden.

Over en uke etter at bussjåfører i Oslo og Viken gikk ut i streik er det ennå ingen samtaler på gang. Det opplyser kommunikasjonssjef i Yrkestrafikkforbundet Tormund Hansen Skinnarmo til NTB.

– Ikke noe nytt, ingen kontakt, skriver han i en SMS.

I helgen ble streiken trappet opp, og ytterligere 4500 bussjåfører sluttet seg til de 3800 sjåførene som allerede hadde lagt ned arbeidet.

Administrerende direktør Jon H. Stordrange i NHO Transport bekrefter også overfor NTB at det ikke er etablert noen kontakt.

– Arbeidsgiversiden står fast på sitt tilbud, som gir en lønnsvekst på samme nivå som andre yrkesgrupper har fått i årets oppgjør, sier han.

– Mange hensyn å ta

Kommunikasjonsdirektør Eva Hille i Bergen kommune forstår at det kan være utfordrende for folk å komme seg på jobb. Det jobber nærmere 20.000 personer for kommunen.

– Vi forstår at dette er utfordrende.

Hille sier at kommunen ivaretar mange samfunnskritiske oppgaver, og at det vil variere hvordan kollektivutfordringen løses fra sted til sted.

Før helgen er den enkelte arbeidsplass oppfordret til å lage sine egne planer for hvordan de skal håndtere streiken.