Anders og Phillip skal hjelpe eldre med data

– Mange eldre har nettbrett og duppedingser liggende hjemme, men bruker dem ikke. De aner ikke hva de går glipp av.

Publisert Publisert Nå nettopp

– Vi unge har jo levd hele livet med data, men forstår at det ikke er så opplagt for dem som ikke har gjort det. For oss er ingen spørsmål dumme, det er bare til å spørre om alt. Når du først lærer det er mye enkelt, sier Phillip og Anders.