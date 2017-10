No er verda ein stor fargeklatt fattigare, skriv Halvor Folgerø i Aftenlandet i sitt minneord.

Minneord

Ein solfylt septemberdag ringer ein kompis.

Beskjeden er like enkel som brutal: Sven Erik døydde i natt. Sven Erik Vaksdal. Musiker, komponist, bohem og businessmann.

Ein mann som romma det aller meste. Sine venners beste ven, og sin eigen verste fiende.

Han rakk så vidt å fylle 50. Men levde meir enn dei fleste på dei åra han fekk.

No er verda ein stor fargeklatt fattigare.

Midt på 90-talet møtte eg ein velkledd forsikringsagent, med sans for det gode liv.

Det viste seg fort at bak dei dyre dressane fanst eit hjarta som banka for musikk. Og som hadde mykje på lager. Så mykje at Sven Erik sa opp forsikringsjobben, for å vie seg til musikken. Velskapte melodiar trilla ut som perler på ei snor. Enkle, såre og treffsikre. Med tekstar av kjende diktarar som Jakob Sande og Halldis Moren Vesaas, la han grunnlaget for gruppa Aftenlandet. Sven Erik var ein sjeldan kombinasjon av beinhard businessmann og kjenslevar komponist.

Det resulterte i platekontrakt, og fem album.

Tor Høvik

Fleire av songane hans er framleis å høyre på radioen. Sven Erik var inderleg stolt av det han skapte. Med god grunn, kan eg - lettare inhabil – legge til. Vi som var bandet hans, sit att med tusen minner om ein - vil eg påstå – ekstremt samansett mann. Ein uhøvla bygdegut frå Dale, og ein verdensmann med ei høgst unorsk og raus tilnærming til verda. Eit døme på det siste, er den grenselause gjestfridomen. I Forstandersmauet, eller Djevelens Høyborg, som han sjølv kalla huset, var døra høg og porten vid. Døgnet rundt. Han hadde stor omsorg for både familie og vener. Om nokon hadde det vanskeleg, eller trong ein midlertidig plass å bu, var det berre å komme. Stilling og stand, hudfarge eller legning spela ingen rolle. Sven Erik elska å ha folk rundt seg, og varta gjerne opp med både mat, gitarspel og vin. I Forstandersmauet blei ingen sitjande lenge med tomt glas.

Å teikne eit fullstendig bilete av Sven Erik er ikkje enkelt. Det er få personar eg har vore så sint på.

Og få personar eg har ledd så godt av og med. I eine augneblinken ein klovn som fekk heile rommet til å riste av latter, med alle sine burleske karakterar og vindskeive bygdetullingar. I den neste kunne han vere ein sta eitel og kranglefant.

På sitt verste kunne han bli sur og urimeleg, om ikkje verda sporenstreks ville danse etter hans pipe.

Sven Erik var heile pakken. Vestlandsfanden på sitt beste, og verste. Ei fri sjel, ein hannkatt som gjekk sine eigne vegar og gjorde det han ville, der han ville. Reglar som sette grenser for fri livsutfalding, hadde han lite til overs for. Noko han heller ikkje la skjul på. I rein protest kunne han finne på å stille seg opp under «Røyking forbudt»-skiltet på ein flyplass og fyre opp ein sigarett. Barnsleg?

Javisst.

Men likevel uttrykk for hans kompromisslause kamp mot alt han såg på som snusfornuftig, begrensande A4-liv.

Sven Erik sitt ideal var meir A null. Han levde i storformat. Historiane er mange om humoristen og den infame ertekroken. Når det kom til musikken, var det derimot alvor. Ved sida av dottera Yvonne, var musikken det han var aller mest stolt av. Ein av hans næraste vener fortalde meg nyleg om ein telefonsamtale han aldri kjem til å gløyme. Sven Erik hadde akkurat skrive ferdig songen Hymne, med tekst av Jakob Sande. Opprømt og glad ringte han sin gode ven, og opna samtalen med desse orda: «No kan eg døy».

Takk for all musikken, alle historiene, galskapen og latteren.

No er festen over, men songane dine lever i beste velgåande. Vi er mange som sørger over at du ikkje var snillare med deg sjølv. Og at du fekk slikt hastverk med å reise herifrå.

Kvil i fred, gode mann. Og syt for å lage litt helvete i himmelen også.

På vegner av Aftenlandet, Halvor Folgerø