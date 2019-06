Tre vitner kom kjørende bak og så ulykken.

I 17-tiden onsdag smalt det på Oppland-siden av riksvei 15 på Strynefjellet.

Frontkollisjonen mellom to biler skjedde i nærheten av fylkesgrensen til Sogn og Fjordane.

To av de involverte, en norsk kvinne i 20-årene og en engelsk kvinne i 50-årene, ble rapportert å ha fått kritiske skader. De satt i samme bil.

Torsdag ettermiddag opplyser helsevesenet at tilstanden er kritisk for kvinnen i 50-årene, stabil for kvinnen i 20-årene.

Tre øyenvitner

– Vi har avhørt tre vitner som kom kjørende bak og som så ulykken, sier politibetjent Roger Haugen ved Lom lensmannskontor.

– De forteller at den ene bilen kom over i motgående kjørebane. Det er beslaglagt et førerkort i saken.

Haugen var innsatsleder for politiet under utrykningen.

Han ønsker ikke å si noe nærmere om den mistenkte sjåføren og i hvilken av de to bilene vedkommende satt.

Til sammen åtte personer var involvert i ulykken, tre i den ene bilen og fem i den andre.

De tre i den ene bilen var ifølge politiet indere bosatt i USA, og de kjørte en leiebil.

I den andre bilen satt tre engelskmenn og to norske, hvorav altså to kvinner skal ha blitt kritisk skadet.

De kritisk skadde kvinnene ble fløyet med ambulansehelikopter til henholdsvis Trondheim og Ålesund.

Helse Midt-Norge melder torsdag ettermiddag at tilstanden til kvinnen i 50-årene er kritisk og ustabil. Hun er innlagt på St. Olavs Hospital.

Den yngste av kvinnene betegnes nå som stabil og med moderate skader.

Hadde vært i Geiranger

Frontkollisjonen skjedde i en 90-sone.

– Det er voldsomme krefter. Det viser også bildet, sier politibetjent Haugen.

Ifølge ham var reisefølgene på vei henholdsvis til og fra Vestlandet.

– Den ene bilen skulle vestover. Den andre var på vei østover etter å ha besøkt Geiranger. For begge følgenes del var det snakk om ferie- og fritidsreiser.

Tre av de involverte ble sendt til sykehus i Lillehammer, to ble sendt til Førde, to til Ålesund og én til Trondheim.

Ingen personer fra Hordaland eller Sogn og Fjordane var involvert i ulykken.