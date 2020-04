17. mai i Bergen: Vikingskipet skal gjemmes bort, «hemmelig» fyrverkeri

– Det blir en storslått 17. mai-feiring.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

BT skrev tirsdag om 17. mai-komiteens oppdaterte tanker om årets nasjonaldag.

Onsdag var det møte mellom komiteen, kommunen og politiet, men prosesjons­ansvarlig Vidar Børve har ikke mye konkret nytt å komme med etter møtet.

Han forteller at Vikingskipet skal settes opp – men ikke på Festplassen, som tradisjonen er. Tanken er at skipet skal være en slags plattform for maratonsendingen som planlegges, men uten å tiltrekke seg folk.

– Vi håper å lage en så bra sending, på TV, nett og i radio, at folk velger å holde seg hjemme for å følge med på den, sier Børve.

Les også Podkast: Kan dette vere redninga for 17. mai?

Erna Solberg taler fra Vikingskipet på Festplassen på nasjonaldagen for seks år siden. Foto: Jan M. Lillebø (arkiv)

Fyrverkeri fra hemmelig sted

– Det blir en blanding av direktesending, opptak laget spesielt for dagen og sikkert noen historiske tilbakeblikk. Vi satser også på innhold spesielt rettet mot barn.

Komiteens prosesjonsansvarlige sier videre at det blir fyrverkeri i en eller annen variant, men at stedet for oppskytningen ikke vil bli annonsert. Hemmeligholdet er for at folk ikke skal samle seg for å se på.

Komiteen venter også på varslede presiseringer og signaler fra kultur- og 17. mai-minister Abid Raja (V) om hva som kan gjennomføres på festdagen, blant annet med musikkorps.

– Det blir ikke så mye korps om det bare blir mulig å stille opp fem musikanter, sier Børve.

Les også Les også: Her er 17. mai-komiteens plan B

– Feiringen er ikke avlyst

Han ønsker selvsagt også at buekorpsene skal få presentere seg på en eller annen måte, bare ikke i form av prosesjoner i gatene. Komiteen jobber også for å få involvert skoler som pleier å stille i Flaggtoget i sendingen som skal lages.

– Det er en feilvurdering å konkludere med at 17. mai er avlyst. Selv uten flaggtog og prosesjoner blir det en storslått 17. mai-feiring, men på en annen plattform og uten å samle folk i byen.