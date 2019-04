Mona Sørensen fulgte med da politiet gjorde nye søk etter søsteren Trine Frantzen.

Vil de noen gang finne Trine? Det er spørsmålet som Frantzens søster Mona Sørensen, stiller seg.

– Vi gir aldri opp håpet, sier Sørensen.

Hun har fulgt de siste ukenes nye søk med stor interesse. Tirsdag tok hun turen til gravplassen ved Øvsttun kirke, der firmaet Cowi AS gjennomfører nye søk i tolv graver.

– De siste ukene har vært veldig tøffe, jeg tar lett til tårene. Jeg har et stort håp om at de finner henne. Men jeg er også forberedt på at søket ikke gir resultater. Ventetiden er vanskelig, sier Sørensen.

Alice Bratshaug

– Jeg tror hun ligger her

Geoskanneren blir kjørt sakte frem og tilbake på samme sted på gravplassen. Frantzens nevø Kim Henrik Indrevær har også møtt opp for å følge søket.

– Hver gang politiet melder om funn av en hodeskalle eller beinrester så har vi håpet på at det var henne, sier han.

Nå håper han ikke familien blir skuffet nok en gang.

Skanneren ser ut som en stor gressklipper, og blir kjørt frem og tilbake over gravplassen i dag. Maskinen er kraftigere enn det firmaet har brukt før, og er hentet fra Danmark. Den skal måle dypere ned i jorden, får BT forklart.

Mona Sørensen roser politiets arbeid i saken.

– Denne gangen har vi i familien blitt tatt veldig på alvor, sier Sørensen.

– Hva tror du søket vil føre til?

– Jeg tror hun ligger her. Men jeg er også forberedt på at jeg tar feil.

Alice Bratshaug

Pause for begravelse

– De skal gjennomføre nye søk med sterkere instrumenter og skal skanne 12 graver på nytt, sier politioverbetjent Audun Hadler-Olsen til BT.

Politiet vil ta en pause i søket tirsdag fordi det skal være en begravelse midt på dagen. Når skanningen er ferdig vil Cowi vurdere resultatet før legger dette frem for politiet.

– Vi regner med å bruke tirsdag og kanskje litt av onsdag på søket, sier etterforskningsleder Tore Salvesen.

Håpet er at resultatet skal bli så bra at de kan beskrive mer sikkert hva de ser.

– Det vil gi oss et bedre mulighet til å ta sikre valg, sa Salvesen før søket startet opp.

Trenger bedre bilder

Skannerne som blir brukt av firmaet Cowi, skal kunne gi indikasjon på objekter som ligger under bakken.

11. mars meldte BT om at politiet hadde gjort funn 30 til 40 centimeter under bakken. Da ble det vurdert å åpne én av gravene.

Men de forrige søkene var ikke gode nok til å kunne ta en avgjørelse. Denne rundens søk vil kunne avgjøre om en grav kan åpnes, opplyste Salvesen til BT mandag.

Forsvant etter fest

Trine Frantzen forsvant fra en fest for snart 15 år siden. Siden har forsvinningen vært et mysterium for politiet.

Øvsttun gravplass ligger i nærheten av der Frantzen sist skal ha blitt sett. En teori er at hun ble drept av en overdose med narkotika, som noen andre har satt, og i etterkant gravd ned på en gravplass.