Når Birgit (86) åpner døren om natten, går alarmen

Alarmer, sensorer, GPS’er og kamera. Morgendagens gamle må stole på teknologien.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

– Det kjennes trygt å ha alarmer, sier Birgit Mikkelsen, som klarer seg alene hjemme uten annen hjelp enn velferdsteknologi Foto: Tor Høvik

– Jeg er bare så glad de passer på meg, sier Birgit Mikkelsen og ler hjertelig.

Leiligheten til den livsglade 86-åringen i Blomsterdalen er spekket med moderne velferdsteknologi. Men Mikkelsen kjenner seg slett ikke overvåket.

– Tenk hvis jeg falt og ble liggende. Da kjennes det trygt å ha alarmer.

4000 bergensere bærer rundt på slike alarmer nå. Når de trykker på knappen, svarer kommunens responssenter. Foto: Tor Høvik

Rundt håndleddet har hun trygghetsalarmen. Under madrassen ligger en sensor som utløser en alarm, når hun står opp om natten og ikke returnerer til sengen.

Alarm er også koblet til ytterdøren. Den utløses hvis hun åpner døren nattetid.

Over komfyren henger en boks som slår av platene om hun glemmer det. Kaffetrakteren går av etter ti minutter. Brannalarmen varsler direkte til brannvesenet.

Nøkkelknippet er en GPS som gjør at hennes to barn enkelt kan sjekke hvor hun befinner seg.

Når alarmene utløses, blir Mikkelsen oppkalt fra kommunens responssenter i Kanalveien. Der sitter sykepleiere på vakt døgnet rundt. Om nødvendig kommer en hjemmesykepleier innom.

Når en alarm går, tar responssenteret først kontakt via boksen som står på stuebordet. Foto: Tor Høvik

– Vil mangle helsepersonell

Norge eldes. I løpet av noen år blir vi fire ganger så mange 90-åringer og tre ganger så mange 80-åringer.

Den gode nyheten er at vi lever lenger, er friskere og klarer oss lenger selv. Likevel blir det stadig flere eldre som trenger omsorg og pleie.

– Vi vet jo at vi i fremtiden kommer til å mangle helsepersonell. Da må vi være sikker på at vi bruker mannskapene til oppgaver som krever direkte hjelp, sier Inger Larsen, som leder Bergen kommunes program for velferdsteknologi.

Under madrassen ligger en sensor som varsler hvis sengen blir forlatt nattetid. Foto: Tor Høvik

Bergen har tatt i bruk den nye velferdsteknologien i tråd med anbefalingene fra Helsedirektoratet. Av direktoratet blir kommunene forespeilet store og viktige økonomiske og kvalitative gevinster.

Sengesensorer og andre former for digitalt tilsyn gjør at kommunene klarer seg med færre nattevakter og sparer store beløp. I Bergen er det cirka 400 brukere som har ulike sensorer.

I Bergen forskes det på å kombinere sensorer med kamera. Da kan responssentralen sjekke om for eksempel sengealarmen er utløst ved en feil og brukeren ligger trygt under dynen. Ti brukere er med i forsøket.

I Bergen er 185 mennesker, de fleste eldre, utstyrt med GPS. Drammen har beregnet at GPS til mennesker som ellers ville trengt sykehjem, sparte kommunen for 124.000 kroner i året pr bruker.

Digital medisineringsstøtte piper når tiden er inne for å ta medisin og leverer riktig pille. 267 apparater er delt ut i Bergen. Disse sparer hjemmesykepleierne for titusenvis av medisinvisitter.

Den eldste formen for velferdsteknologi er trygghetsalarmen. I Bergen er det nå ca. 4000 brukere med trygghetsalarm.

Hjemmetjenestene har installert digitale dørlåser, slik at pleierne slipper å bruke tid på å hente og levere nøkler ved hvert vaktskifte.

Bruken øker

Lars Olav Gåsdal leder responssenteret i Kanalveien. Der går alarmen 6000–7000 ganger pr. måned. Tallet på alarmer og sensorer i bruk øker jamt og trutt.

Vibeke Asmervik tar opp røret og snakker med vedkommende som har utløst alarmen. Foto: ALICE BRATSHAUG

– Vi snakker om behovet for varme hender i eldreomsorgen. Mye av velferdsteknologien minner mest om kalde hender. Er du enig i det?

– Vi skal fortsatt ha de varme hendene. Dette utstyret passer ikke for alle. Men de som kan gjøre nytte av det, opplever at de mestrer mer selv og blir mer selvstendige, sier Gåsdal.

Boksen på veggen sørger for at komfyren blir slått av. Foto: Tor Høvik

– I hvilken teknologi ser du størst potensial?

– Medisineringsstøtte kan bli viktig, for det er veldig mange som får hjelp med medisiner av hjemmetjenestene. Samtidig utfyller disse tingene hverandre, så det er vanskelig å peke på bare én teknologi.

Responssenteret har etablert egne team som tar utrykninger, fikser utstyr og støtter ansatte og brukere døgnet rundt. Senteret bidrar dessuten med råd før nytt utstyr blir installert.

Samarbeider med pårørende

På trygghetsalarm er det egenandel. All annen velferdsteknologi deler kommunen ut gratis.

– Vi ønsker jo at dette skal bli tatt i bruk, sier Inger Larsen.

Nøkkelknippet er en GPS. Da kan barna via mobilen se hvor moren befinner seg. GPS’en kan ringes til og trykker noen på den gule knappen, får barna et varsel. Foto: Tor Høvik

Bergen har satset på utstrakt samarbeid med pårørende. I følge Larsen med gode erfaringer.

90 prosent av GPS’ene er koblet til familie, venner eller naboer. Gjerne familiemedlemmer på en annen kant av landet.

En firedel av medisineringsapparatene blir betjent av pårørende, som da sørger for å skaffe legemidlene, fylle på og tar imot varsel om medisinen ikke blir tatt. Ellers er det en jobb som kommunen tar på seg.

Trenger ikke hjemmesykepleie

Med all teknologien på plass, klarer Mikkelsen seg uten faste hjemmetjenester - bortsett fra hjelp til husvask hver tredje uke.

Hvis ytterdøren åpnes om natten, går alarmen. Foto: Tor Høvik

Mikkelsen bor i kjellerleilighet i huset til sønnen Ole Morten. Den første tiden var det han som ble vekket når alarmen gikk om natten.

I perioder skjedde det ofte, fordi moren slet med infeksjoner som gjorde henne forvirret.

– Etter at responssenteret overtok, fikk jeg et nytt liv, sier han og legger til, henvendt til sin mor:

– Men nå er det i grunnen lenge siden det har vært noen problemer.

Publisert Publisert: 14. mars 2020 19:09 Oppdatert: 14. mars 2020 19:28