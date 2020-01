Står fast på at hele byrådet vil gå av, men ikke før i mars

Byrådsleder Roger Valhammer varsler at byrådet går av, men ikke før i mars. – Vedtar bystyret mistillit, tar vi konsekvensen av det og går av, sier han.

OFRER IKKE: Byrådsleder Roger Valhammer (Ap) er tydelig på at det ikke er aktuelt å ofre skolebyråden for å redde byrådet. Foto: Marita Aarekol

Torsdag kveld konkluderte Høyre, Frp, SV og FNB med at de har mistillit til skolebyråden. Dermed er mistillitsforslaget sikret flertall i bystyresalen.

Byrådsleder Roger Valhammer gikk i går ut og sa at hele byrådet vil gå av dersom det blir mistillit mot skolebyråd Linn Kristin Engø. Valhammer møtte pressen kort tid etter at flertallet for mistillitsforslag ble kjent.

Han er klar på at det ikke er aktuelt å ofre skolebyråden for å redde byrådet.

– Jeg mener at det ikke er grunnlag for mistillit mot skolebyråden. Samtidig har jeg vært tydelig på at mistillit mot henne er mistillit mot hele byrådet. Dette er en sak der flere, inkludert meg selv, har hatt ansvar. Det skjedde avvik før hun overtok, sier Valhammer.

Byrådslederen var selv skolebyråd før Engø. I høringen tidligere denne uken kom det frem at Valhammer fremskyndet innføringen av Vigilo.

Vil avvente situasjonen

Valhammer sier at det ikke er aktuelt for byrådet å gå av med umiddelbar virkning.

– Vi forholder oss til bystyret. Av respekt for bystyret avventer vi situasjonen. Om bystyret vedtar mistillit, anser vi det som mistillit mot hele byrådet. Da må vi samlet gå, sier han til BT.

I teorien kan altså byrådet sitte en stund enda.

Først må partiene fremme mistillitsforslag mot skolebyråd Engø i bystyret. Det kan tidligst skje på bystyret førstkommende onsdag.

Mistillitsforslaget tas ikke opp til behandling i bystyret før 11. mars, med mindre to tredjedeler av bystyret krever umiddelbar behandling.

Det vil etter alt å dømme ikke skje.

Det betyr at byrådet i realiteten kan bli sittende frem til mars.

Fakta Slik er reglene om mistillitsforslag Forslag om at byrådet skal fratre skal fremsettes i bystyrets møte. Det kan reises mistillitsforslag og fattes mistillitsvedtak uten at andre byrådsalternativer er framlagt.

Mistillitsforslag kan reises mot hele byrådet eller en byråd. Den som fremsetter et mistillitsforslag gis anledning til skriftlig å utdype forslaget innen en uke etter møtet hvor forslaget ble fremsatt. Forslaget skal behandles i bystyrets neste møte med mindre to tredjedeler av de møtende krever umiddelbar avstemning.

Kan endres om skolebyråden trekker seg

Harald Victor Hove (H) konstaterer at det blir votering på bystyremøtet 11. mars.

– Den eneste måten dette kan endres på er dersom skolebyråden tar konsekvensen selv og trekker seg, sier Høyre-lederen.

Han påpeker at når Valhammer stiller kabinettsspørsmål, så velger han ikke å gå, men å bli kastet av bystyret. Han stusser over det valget.

– Når man har et flertall som uttrykker mistillit er det ingen grunn til å vente. Hun kunne gått av i morgen, men velger å ikke gjøre det, sier Hove.

Foto: Marita Aarekol

Overrasket over SV

Valhammer sier at han hadde regnet med at Frp og Høyre ville stemme for mistillit. Men han er overrasket over at SVs beslutning.

– Jeg er spent på deres begrunnelse. Utvalgslederen gikk inn for en åpen høring og gikk dermed glipp av taushetsbelagt informasjon som kunne belyst saken, sier Valhammer.

Skolebyråden selv, Linn-Kristin Engø, vil ikke kommentere saken torsdag kveld.

– Jeg viser til sjefen, sier Engø idet hun går ut av Aps gruppemøtet.

