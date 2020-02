Krev svar frå Hareide om ferjeprisane: – Folk langs kysten er i ein uhaldbar situasjon

Senterpartiet er lei av å vente. I dag krev dei svar frå samferdsleminister Knut Arild Hareide (KrF) i Stortinget.

RØFF SJØ: Samferdsleminister Knut Arild Hareide (KrF)

– Vi må få ei løysing innan kort tid. Ferjeopprøret vil berre bli sterkare viss ikkje, seier Hans Inge Myrvold (Sp).

Onsdag ber han samferdsleminister Knut Arild Hareide (KrF) svare på kva han vil gjere for at ikkje kystfolket og fylkeskommunen skal sitje igjen med heile rekninga for omlegginga til nullutsleppsferjer.

Mange samband har blitt over 30 prosent dyrare etter innføringa av Autopass-ordninga.

KREV RASK LØYSING: Stortingsrepresentant Hans Inge Myrvold (Sp) meiner Hareide må få på høggiret, og kome med konkrete tiltak. Foto: Senterpartiet

– Regjeringa pratar med fleire tunger

Så langt har den ferske samferdsleministeren sagt at han vil gå i dialog med fylka om ferjeprisane.

På same tid vil distriktsminister Linda Hofstad-Helleland (H) ikkje love endring i ferjetakstane.

– Det er problematisk. Eg opplever at regjeringa pratar med fleire tunger. Det er vanskeleg å ta omsyn til, og no vil vi ha svar, seier Myrvold til BT.

Myrvold meiner samferdsleministeren må prioritere saka, og kome med tiltak raskt.

– Eg forventar at han har høggiret på, og no inviterer fylka til dialog på ein god måte, slik han har sagt, seier Myrvold.

Forventar pengesekk til fylka

Han meiner nøkkelen til å løyse problema auken i ferjeprisane har ført med seg, er å sikre at fylkeskommunane får betre økonomiske rammer.

– Eg har ei klar forventning om at det må følgje med pengar i den dialogen Hareide skal føre med fylkeskommunane. Utan det blir det berre tomprat. Eg kjem til å presse han på akkurate dette, lovar Myrvold.

Tidlegare har også Arbeiderpartiet bedt regjeringa bla opp for å få ei løysing på saka.

Fylkespolitikarane i Hordaland vedtok å innføre staten si Autopass-ordning på fylkesferjene i januar 2016. Ordninga tredde i kraft 1. januar i år.

Spørsmålet frå Myrvold blir stilt samferdsleministeren i den ordinære spørjetimen i Stortinget onsdag.

Publisert: Publisert: 5. februar 2020 12:19

