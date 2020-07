Alzheimer-pasient ble flyttet flere ganger på kort tid: – Vi er fullstendig klar over at det er uheldig

– Vi er fullstendig klar over at hyppig flytting er uheldig, sier Askøys omsorgssjef. Kommisjon mener kommunenes omsorgstilbud er redusert under koronautbruddet.

Helse- og omsorgssjef Anne Kjersti Drange tror pasienten ville blitt flyttet mindre i en normalsituasjon. Kvinnen var i løpet av våren blant annet to ganger innom sykehjemmet her på Kleppestø. Foto: Hedvig Idås