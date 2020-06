I eit tiår har klubben blitt forsøkt kjeppjaga ut av byen. No stenger dørene for godt.

– Det er nok enkelte som vil sprette champagnen i veka som kjem, seier mannen bak den kontroversielle klubben.

Geir Carlsen har blitt kalla både kriminell og kvinnehatar sidan han starta strippeklubben After Dark. Foto: Ørjan Deisz

Etter ti år med protestar og krangling blir Bergen frå torsdag av ein heilt strippefri by.

Ein skulle kanskje tru det er kvinnesaksforkjemparar eller byrådet som endeleg har klart å stengje ned strippeklubben After Dark i Torggaten.

Men i staden er koronapandemien som har gjennomført jobben dei aldri lukkast med.

– Det er ikkje med lett hjarte eg gjer dette, men koronakrisa har råka oss hardt. Allereie i februar merka vi nedgangen i kundar. No har vi ei gjeld på 1,6 millionar, og då går det ikkje lenger, seier dagleg leiar Geir Carlsen.

Det er slutt på raude fløyelssofaer og strippestenger i Torggaten 5. No skal Geir Carlsen satse på trenings- og livsstilsprodukt. Foto: Ørjan Deisz

Fått over 300.000 i statsstøtte

Onsdag blei dei tilsette informert om at klubben stenger, og i løpet av veka vil Carlsen melde oppbod i skifteretten.

– Då gir eg frå meg nøklane, seier han.

Konkursen skjer trass i at norske strippeklubbar har fått over ein million i støtte frå staten gjennom koronakrisa.

Totalt estimerer Carlsen at After Dark har teke imot rundt 340.000 kroner.

– Dei var på konto i fem minutt, og rakk til å dekke husleige og faste kostnadar, fortel han.

I tillegg er det mangel på stripparar på grunn av koronakrisa. Dei fleste kjem frå utlandet, og både innreisereglar og karantenekrav skapar utfordringar.

– Det finst stripparar i Oslo, men om vi skal få dei hit, så må vi kjøpe dei ut av kontraktane dei har der. Det er knytt for stor usikkerheit til når vi faktisk kan opne igjen, fortel han.

Då Dreams Showbar opna i 2010, blei plakatar av Carlsen der han blei framstilt som ein hallik posta på Torgallmenningen i Bergen. Foto: BERGENS TIDENDE

Har blitt forsøkt stengt i eit tiår

After Dark, eller Dreams Showbar, som klubben heitte før, har hatt mange fiendar.

Då klubben opna i 2010 sto sinna i kok blant dei som meinte stripping er ein sexistisk form for underhaldning.

Det blei utført hærverk både på sjølve strippeklubben og på Carlsen sin private eigedom.

– Det har vore ei berg-og-dal-bane. Det er tøft å bli stempla som ein kriminell i ti år, når ein driv ein legitim klubb. Medietrykket var også til tider enormt. Eg trur det var tolv oppslag om oss BT det året vi opna, seier Carlsen.

Oddny Miljeteig (SV) har kjempa for å stengje ned klubben sidan den opna i 2010. Her demonstrer ho utanfor klubben, som då heitte Dreams Showbar. Foto: BERGENS TIDENDE

– Eg hadde halde fram kampen

I tillegg har byrådet, med KrF i spissen, i årevis forsøkt å stengje ned klubben gjennom å stramme inn skjenkjereglane i kommunen.

Mellom anna nekta dei skjenkjeløyve til klubbar med topplaus servering. Det løyste Carlsen ved å dele klubben opp i to selskap og to lokale – eit for sjølve strippinga, og eit for å drive bar.

Også dette byrådet jobbar no med endringar i skjenkjereglane, for å stengje ned klubben.

– Når vi først måtte stengje, så er det greitt at det er på grunn av ein ytre faktor som ein pandemi. Eg hadde halde fram kampen for å halde opent viss ikkje, seier Carlsen.

Carlsen har ingen tru på at nokon ny strippeklubb vil få skjenkjeløyve i Bergen. Foto: Ørjan Deisz

Trur det slutt på stripping i Bergen

No er han ferdig i både utelivs- og strippebransjen. I staden skal han lansere ein aktivitets-app til hausten, og selje kosthaldsprodukt.

– Trur du det er heilt slutt på stripping i Bergen no?

– Eg trur ikkje nokon ny strippeklubb vil få skjenkjeløyve, så dette blir nok den siste på fleire tiår. Med mindre nokon startar opp utan skjenkjeløyve, seier Carlsen.

– Trur du mange kjem til å feire dette?

– Det gjer dei heilt sikkert. Det er nok enkelte som vil sprette champagnen i veka som kjem, seier Carlsen.