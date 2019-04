– Det var på høy tid, sier Jørn Ove Vatne-Olsen.

Onsdag åpnet de nye offentlige toalettene på Torget.

– Dette er en fin havn å legge til kai i. Det er lett å komme seg rundt, for eksempel til Fløyen, men hittil har sanitetstilbudet vært svært dårlig. Derfor er det flott at disse toalettene har kommet opp. Det var på høy tid, sier Jørn Vatne-Olsen, som har tatt påskeferien i båten og lagt til like ved Skur 11.

Han håper det ikke stopper opp med toalettene.

– Hvis de kan utvide det til å få et dusjtilbud i tillegg hadde det vært perfekt. Det er jo mange som har dette i båtene sine, men for oss som ikke har det, hadde vært flott med et slikt tilbud, sier Vatne-Olsen.

Gatekunst på veggene

I gangen til toalettene er det malt ulike kunstverker.

Kommunen har fått gatekunstmiljøet i Bergen til å sette sitt preg på de offentlige toalettene, blant annet for å gjøre dem gjenkjennelige fra avstand, skriver Bergen kommune på sine nettsider.

– Det satt en kunstner her i går kveld å flikket på verket sitt. Det har jo blitt veldig flott her, sier Vatne-Olsen.

Han håper toalettene blir holdt rene fremover.

– De skulle kanskje ha hatt en matte her ved inngangen hvor man kunne ha tørket av seg på bena, sier Vatne-Olsen.

130 tilgjengelige toaletter

Det er nå 130 tilgjengelige toaletter i Bergen sentrum, fordelt på 34 ulike steder, melder Bergen kommune på sine nettsider.

Det vil komme opp et tilsvarende toalett som ved Skur 11, i Skur 8 på Dreggekaien i mai.

Det er Bymiljøetaten som har etablert flere offentlige toaletter, på Bryggen, for å forbedre toalettilbudet i byen. Det er også inngått avtaler med flere private og offentlige virksomheter som stiller toalettene til disposisjon.

Alle toalettene er markert på det offisielle dokartet for byen.