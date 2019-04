Lufthavnsjefen kom seg bare så vidt av gårde selv.

Tåke rammer flytrafikken på Flesland tirsdag morgen.

Ingen fly har landet på Flesland så langt i dag på grunn av dårlig sikt. Et fly har tatt av og det er et fly som gjør seg klar til å ta av nå, opplyser Cathrine Fremholdt, kommunikasjonssjef i Avinor.

– Hva er status akkurat nå?

– Det er fortsatt dårlig sikt på Flesland. Det ser litt bedre ut de neste timene, vi håper at solen skal brenne bort tåken, sier hun.

– Hva anbefaler dere passasjerene å gjøre?

– Alle som skal ut for å reise i dag må møte til vanlig tid på flyplassen. Følg også med på informasjonen fra flyselskapet, sier Fremholdt.

Ser dere hvilke av de sju fjell i #Bergen som stikker opp fra tåkehavet? Tåka skygger litt for sola først på dagen i dag, men etter hvert vil den lette og vi får sola tilbake 🔅 Foto: Bergens Tidende pic.twitter.com/PSrYC3OI0Y — Meteorologene (@Meteorologene) April 30, 2019

Kom seg akkurat i luften

Flere av flyene som skulle landet i Bergen, har måttet returnere til der de kom fra.

I 8-tiden lå fire fly og sirklet over Sørfjorden i Hardanger, mens de venter på at forholdene på Flesland skal bli bedre, så det er mulig å lande. Et av dem ser ut til å ha gitt opp og vendt nesen mot Oslo.

– Det ligger noen fly og venter på å komme seg ned, sier fungerende lufthavnsjef Øystein Skaar på telefon fra Oslo, der han nylig landet.

Statens Vegvesen

– Jeg har fløyet fra Bergen til Oslo i dag. Jeg kom meg av gårde med det første flyet, men det var bare så vidt, sier han.

Også fergetrafikken er rammet av tåkeproblemer. På Halhjem-Sandvikvåg kommer ikke fergene seg til kai, og også på Leirvåg-Sløvåg er det forsinkelser.