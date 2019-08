Kan ha viktig informasjon, mener politiet.

Da jordmassene raste ned fra fjellet Klauva tirsdag kveld, sto flere og så på.

Torsdag fortalte vitner til BT at de så en bil kjøre inn i raset på sørsiden av Jølstravatnet.

Bak den skredtatte bilen observerte Aud Nilsen Ramsvik også en annen bil som rygget unna i full fart.

– Første etter raset

Nå vil politiet svært gjerne ha kontakt med føreren av bilen som rygget.

– Vedkommende var den første som kom til stedet etter raset, og kan derfor ha verdifull informasjon, sier Sunnfjord-lensmann Dag Fiske til BT.

– Men hvilken bil det var og identiteten til føreren har vi så langt ikke klart å få tak i. Vi ønsker svært gjerne at hun eller han tar kontakt med oss.

– Håpløst å si

Fra fredag morgen skal arbeidet med overflatesøk i rasområdet fortsette, opplyser lensmannen.

Det letes nå etter en antatt omkommet Jølster-mann i 50-årene.

En fjernstyrt miniubåt og en båt med verktøy for å kartlegge forholdene under vann, er også satt inn.

– Raset har gått langt ut i vannet, så det er et ganske stort område det er aktuelt å søke gjennom, sier Fiske.

Han forteller at det torsdag ble kartlagt 200 meter ut fra land, uten at det betyr at skredet går så langt ut.

– Det er håpløst å si hvor bilen er, om den har flytt oppå skredet eller ligger begravd under massene. Gjør den det, blir det enda vanskeligere å finne den, sier Fiske.