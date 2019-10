Amper stemning under ulovlig demonstrasjon: - Tilløp til slagsmål

Ifølge politiet har det vært tilløp til slagsmål.

AKSJON: Flere politienheter måtte rykke ut til Torgallmenningen lørdag ettermiddag. ADRIAN VILLANGER, VILLANGER MEDIA

Oppdatert nå nettopp

Like før klokken 16 lørdag rykket flere politibiler ut til en demonstrasjon på Torgallmenningen i Bergen.

Operasjonsleder Tatjana Knappen opplyser at det har vært en klinsj mellom syrere og tyrkere, og at folk har demonstrert med skilt hvor det blant annet står «Tyrkere ut av Syria».

– En politienhet dro ut, men måtte raskt be om bistand. Det var såpass amper stemning at det var behov for store enheter, sier Knappen.

Hun forteller at demonstrasjonen kom ut av kontroll, med tilløp til slagsmål.

DEMONSTRASJON: Demonstrantene har delt ut flyere med overskriften «Stopp den tyrkiske statens invasjon og okkupasjon i Vest- Kurdistan, i Rojava». ADRIAN VILLANGER, VILLANGER MEDIA

– Det har ikke vært søkt om å holde demonstrasjonen, og derfor er den ulovlig, sier hun.

Demonstrantene har delt ut flyere med overskriften «Stopp den tyrkiske statens invasjon og okkupasjon i Vest- Kurdistan, i Rojava».

Ifølge BTs journalist på stedet var det flere hundre mennesker som demonstrerte.

– Vi har gitt beskjed om at demonstrasjonen må løses opp innen klokken 16, sier Knappen.

FLERE HUNDRE: Ifølge BTs journalist på stedet var det flere hundre mennesker som demonstrerte. PÅL ENGESÆTER