Amper stemning under demonstrasjon: – Tilløp til slagsmål

Ifølge politiet har det vært tilløp til slagsmål.

AKSJON: Flere politienheter måtte rykke ut til Torgallmenningen lørdag ettermiddag. ADRIAN VILLANGER, VILLANGER MEDIA

Like før klokken 16 lørdag rykket flere politibiler ut til en demonstrasjon på Torgallmenningen i Bergen. Demonstrasjonen var mot Tyrkias militæroperasjon i Syria.

Operasjonsleder Tatjana Knappen har fått opplyst at det har vært en klinsj mellom syrere og tyrkere, og at folk har demonstrert med skilt hvor det blant annet står «Tyrkere ut av Syria».

En BT-journalist på stedet sier bråket startet da en arabisk mann kom med utsagn som støtter president Recep Tayyip Erdogan i Tyrkia. Dette skal ha provosert kurdiske ungdommer.

– Tilløp til slagsmål

– En politienhet dro ut, men måtte raskt be om bistand. Det var såpass amper stemning at det var behov for store enheter, sier Knappen.

Hun forteller at demonstrasjonen kom ut av kontroll, med tilløp til slagsmål.

DEMONSTRASJON: Demonstrantene delte ut flyere med overskriften «Stopp den tyrkiske statens invasjon og okkupasjon i Vest-Kurdistan, i Rojava». ADRIAN VILLANGER, VILLANGER MEDIA

– Det har ikke vært søkt om å holde demonstrasjonen, og derfor er den ulovlig, sier hun.

Demonstrantene delte ut flyere med overskriften «Stopp den tyrkiske statens invasjon og okkupasjon i Vest-Kurdistan, i Rojava».

Tyrkiske styrker gikk onsdag denne uken inn i områder nordøst i Syria med mål om å knuse den kurdiske YPG-militsen, som tyrkiske myndigheter anser som terrorister som står i ledtog med den tyrkiske PKK-geriljaen.

– Ber hverandre om unnskyldning

Ifølge BTs journalist på stedet var det flere hundre mennesker som demonstrerte.

– Vi har gitt beskjed om at demonstrasjonen må løses opp innen klokken 16, sier Knappen.

SKJEDDE EN FEIL: Tara Shwani forteller at arrangørene søkte kommunen om tillatelse, men glemte politiet. ADRIAN BRUDVIK

Tara Shwani er tidligere leder i kurdisk kulturforum. Hun hjalp til med å arrangere demonstrasjonen. Planleggingen startet for tre-fire dager siden, etter at tyrkiske tropper gikk inn i Syria.

– Noen gjorde en feil da vi søkte om tillatelse for demonstrasjonen. Vi fikk tillatelse fra kommunen, men glemte politiet, sier Shwani.

Om konflikten under demonstrasjonen sier hun dette:

– Begge parter var der for å støtte det samme. Så har det skjedd en misforståelse mellom noen. Nå går de rundt for å be hverandre om unnskyldning.

Selv om det ble ampert, beskriver Shwani demonstrasjonen som vellykket.

– Det kom mye folk – både nordmenn og kurdere. SV, SU og Rødt deltok også for å støtte saken.

FLERE HUNDRE: Ifølge BTs journalist på stedet var det flere hundre mennesker som demonstrerte. PÅL ENGESÆTER