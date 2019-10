Nå har de fått penger til å heve bilen – jobben vil trolig ta to uker

Håper å begynne 11. november.

Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

RASET: Her dundrer jordskredet ned mot Jølstravatnet tirsdag kveld 30. juli i år. En bil ble tatt. En lokal mann i 50-årene har siden vært savnet. Aud Nilsen Ramsvik (arkiv)

I slutten av juli ble en bil tatt av skred og havnet i Jølstravatnet i Sogn og Fjordane.

Bilen er høyst sannsynlig funnet, på rundt 170 meters dyp. En mann fra Jølster i 50-årene kjørte bilen og regnes som bekreftet omkommet.

Politiet utlyste nylig anbud for jobben med å heve bilen. Nå har Vest politidistrikt fått innvilget en søknad til Politidirektoratet om mer penger til hevingen.

– Vi håper å komme raskt i gang, men det viktigste er at arbeidet gjennomføres forsvarlig og med den verdighet et slikt oppdrag krever, sier politiinspektør Arne Johannessen, leder for Geografisk driftsenhet Sogn og Fjordane.

– Vet dere om den omkomne er inne i bilen?

– Det vet vi ikke sikkert før bilen er hevet. Det er svært vanskelig sikt der nede. Vi har vært nede med undervannskamera, men det er ikke mulig å se, sier Johannessen.

FATALT: Flere ras gikk mellom Førde og Skei, og dette raset tok en bil. 150 personer ble isolert og evakuert til Vassenden. Bård Bøe

Planlegger start i november

Jobben vil komme på nær en million kroner før moms, skriver politiet i en pressemelding.

Planen er at arbeidet starter mandag 11. november, og hevingen er antatt å ta cirka to uker.

Det kom inn fire anbud. Vest politidistrikt opplyser at Norwegian Tunnel Inspection AS vant, med en totalpris på 926.684 kroner før moms.

Avklaring

– Bilen er lokalisert med svært stor sannsynlighet, sier Johannessen.

Detaljer rundt hevingsarbeidet, hvordan det vil gjennomføres og hvor raskt en kan komme i gang, er spørsmål politiet nå skal diskutere med leverandøren.

Han sier det uansett er viktig å få opp bilen, slik at de pårørende kan få en avklaring.