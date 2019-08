– Det er kommet en god del olje opp i fjæresteinene, opplyser brannvesenet.

I forbindelse med utbygging av leiligheter i Breivikdalen i Godvik har det lekket store mengder olje ut i sjøen.

– Det er snakk om flere tusen liter olje, sier Ronald Drotningsvik, operasjonsleder ved 110-sentralen.

Entreprenøren har lagt ut lenser og er i ferd med å legge ut flere. Drotningsvik sier det dreier seg om en tyntflytende olje.

– Brannvesenet har vært på stedet og det ser ut til at ryddearbeidet går greit. Lensene kommer nok til å bli liggende i flere dager. Det er kommet en god del olje opp i fjæresteinene, sier han.

Oppdaget olje mandag

Det er Vestbo som bygger fem nye blokker med leiligheter i Breivikdalen.

Tidligere sto det et stort tankanlegg på området.

Prosjektleder Bjørn-Frode Schjelderup i Vestbo forklarer at entreprenøren oppdaget oljefilm på sjøen allerede mandag kveld, i forbindelse med at de gravde i en skråning som går ned mot sjøkanten.

– Sjøen kom da i kontakt med et område som har stått under en gammel lagerhall, sier Schjelderup.

Fjernet oljeutskiller i november

I den lagerhallen sto det frem til november i fjor en oljeutskiller i betong. Den har tidligere hatt som oppgave å skille ut olje fra vannet som har blitt brukt på det gamle tankanlegget som sto på tomten tidligere.

Schjelderup forklarer at tanken til denne oljeutskilleren var full, men at de fikk tømt den og fjernet oljen på godkjent måte.

– Deretter ble tanken knust, og i den forbindelse har det antagelig lekket noe olje ut i grunnen, sier Schjelderup.

Han forteller at de stoppet alle arbeidene på tomten mandag, etter at oljefilmen ble observert, og at entreprenøren la ut lenser.

– Så har nok de lensene gått fulle, sier han.

– Under tusen liter

Tirsdag kveld legger entreprenøren Sartor Maskin nye lenser på utsiden av de gamle.

Brannvesenet opplyste på et tidlig stadium at det dreide seg om et utslipp på flere tusen liter.

Schjelderup mener det ikke er så mye.

– Det blir bare gjetting, men jeg vil i hvert fall si at det er betydelig mindre enn tusen liter.

Han anser situasjonen for å være under kontroll.

– Dette er en uønsket hendelse. Det skal ikke skje, men av og til gjør det dessvere det, sier han.

Det er ​entreprenøren Sartor Maskin som gjør arbeid for Vestbo på stedet, og som har påtatt seg ansvar for opprydding.

La ut flere lenser i ettermiddag

Arild Bøthun, som er daglig leder for Sartor Maskin forteller at de ikke har helt oversikt over utslippet.

– Vi er hyret inn av Vestbo for å grave. Vi visste at det var olje i grunnen, fordi det tidligere har vært et tankanlegg her. Men det var mye mer olje enn vi hadde antatt, sier han.

– Jeg har ikke formening om mengden. Olje flyter opp til overflaten og tyntflytende olje ser gjerne mer omfattende ut, sier Bøthun.

– Hva gjør dere nå?

– Vi jobber nå med å finne årsaken sammen med Vestbo og deres konsulenter.

Brannvesenet skal ut for å kontrollere området i morgen.

– Kjent med spor av olje i terrenget

Ifølge administrerende direktør Øystein Johannesen i Vestbo sier de har fått utarbeidet flere miljørapporter av eksterne konsulentbyrå i forbindelse med byggingen.

– Ingen av dem beskriver at det skal være noen oljetanker her. Det er helt ukjent for meg at det skal eksistere noe slikt der ute.

Vestbo har hatt tomten siden 2006, ifølge Johannesen. De er nå i gang med grunnarbeidet for det første av to byggetrinn på til sammen fem boligblokker som skal føres opp.