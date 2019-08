– Det er kommet en god del olje opp i fjæresteinene, opplyser brannvesenet.

I forbindelse med utbygging av leiligheter i Breivikdalen i Godvik, er det slått hull på en gammel oljetank.

– Det er lekket ut flere tusen liter olje i sjøen, opplyser Håkon Drotningsvik, operasjonsleder ved 110-sentralen.

Entreprenøren har lagt ut lenser og er i ferd med å legge ut flere.

Drotningsvik sier det dreier seg om en tyntflytende olje.

– Brannvesenet har vært på stedet og det ser ut til at ryddearbeidet går greit. Men lensene kommer nok til å bli liggende i flere dager. Det er kommet en god del olje opp i fjæresteinene, sier han.

– Det er ​selskapet Sartor Maskin som har påtatt seg ansvar for opprydding. Uhellet skjedde i forbindelse med byggearbeidet på stedet, sier han.

Det er Vestbo som bygger de nye leilighetene like ved tankanlegget i Breivikdalen, opplyser brannvesenet.

La ut flere lenser i ettermiddag

Arild Bøthun, som er daglig leder for Sartor Maskin forteller at de ikke har helt oversikt over utslippet.

– Vi er hyret inn av Vestbo for å grave. Vi visste at det var olje i grunnen, fordi det tidligere har vært et tankanlegg her. Men det var mye mer olje enn vi hadde antatt, sier han.

Lensene har ligget ute som et forebyggende tiltak. Men i ettermiddag måtte de legge ut flere, da olje strømmet ut i vannet.

– Jeg har ikke formening om mengden. Oljen flyter opp til overflaten og tyntflytende olje ser gjerne mer omfattende ut, sier Bøthun.

– Hva gjør dere nå?

– Vi jobber nå med å finne årsaken sammen med Vestbo og deres konsulenter.