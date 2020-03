Smittevernekspert: Slik beskytter du deg i matbutikken

Munnbind, eller skjerf for munn og nese, samt briller vil verne både kunder og butikkansatte bedre mot koronasmitte, mener UiB-professor.

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

Spesielt når du er ved kassen, er det smart å dekke seg til, mener professor Audun Helge Nerland. Han har tatt med seg buff til besøk på Rema 1000 på Wergeland. Foto: Bård Bøe

Leserne mener 4 Comments Icon

Vi er altfor dårlig beskyttet mot koronasmitte når vi går i dagligvarebutikker, mener Audun Helge Nerland, professor i mikrobiologi og immunologi ved medisinsk fakultet på UiB.

– Fordi butikkansatte lett kan bli smittet, kan de bli supersmittere som smitter videre til mange personer. Dagligvarebutikkene kan bli «hot spots» for smitte.

BT ble med Nerland på en runde på Rema-butikken på Wergeland for å sjekke smitteberedskapen der. Han opplever at akkurat denne butikken tar grep for å unngå smitte.

Men han er betenkt over det han så i en annen dagligvarebutikk samme dag.

– Jeg ble litt skremt. Ikke noe sprit, ikke snakk om å beskytte de ansatte, ingen ting.

Verne også øynene

Nerland mener at som kunder bør vi dekke store deler av ansiktet med munnbind om det er å oppdrive, hvis ikke med et skjerf eller buff.

Vi bør også beskytte øynene, mener han.

– De som ikke bruker briller til daglig, kan bruke vernebriller.

Vi skal beskytte oss mot dråpesmitte, ikke bare dråper vi kan se, men også usynlige små luftpartikler, aerosoler, som kan henge i lenge i luften og gi luftsmitte, ifølge Nerland.

Ikke alle fagfolk er enig i teorien om aerosolene. De mener at å hevde dette er å skremme folk unødig i en allerede vanskelig situasjon.

Nerland vil heller være føre var.

– Når myndighetene sier at de ikke vet om dette stemmer, tar folk for gitt at det ikke er farlig. Man må tenke den andre veien og ta høyde for det verste. Det skremmer kanskje folk, men da vil de også ta det på alvor.

Handlevognen kan være en stor smittespreder. Det hjelper å bruke papirlommetørkle når du tar på håndtaket. Foto: Bård Bøe

Handlevognene er smittebomber

Å sprite hender har de fleste av oss skjønt at vi bør før og etter butikkbesøk. Enkelte ting i butikken bør vi være ekstra observante på.

– Handlevognene er en stor smittekilde. Ofte vil det bare være sekunder fra en person har brukt en vogn til neste person tar på det samme håndtaket, advarer Nerland.

Det kan både kunder og butikkpersonalet gjøre noe med. Hvis personalet ikke spriter vognhåndtakene, så ta på andre deler av vognen, eller bruk papirlommetørkle mellom hånden og håndtaket på handlevognen, er rådet hans.

Ikke fingre på varene

Ikke ta på varer du ikke kjøper. Dropp å sjekke utløpsdatoen på flere melkekartonger. Foto: Bård Bøe

Nerland har også et konkret råd til butikkene. Hvis de plasserte vognrekkene slik at folk tok vognen fra den andre enden av vognrekkene, så ville det ta mye lengre tid fra den ene kunden tok på samme håndtaket.

Bare det i seg selv ville i stor grad hindret smitte, mener han.

– Hvis betjeningen i tillegg sprayet håndtakene på vognene med 70 prosent sprit, ville sannsynligheten for smitteoverføring ved bruk av handlevogner bli veldig mye mindre.

Å bruke hansker er et alternativ, mener Nerland. Noen butikker har engangshansker til kundene. Å ta med hansker hjemmefra kan være smart.

Uansett råder han oss til å la være å fingre på varene, sjekke holdbarhetsdato på melken, for eksempel.

Tast kode med hjørnet av betalingskortet

Ekstra årvåkenhet krever området rundt kassen, minner Nerland om. Der kommer kundene tett på butikkpersonalet.

– Om man ikke beskytter ansiktet under hele butikkrunden, bør man i alle fall gjøre det ved kassen.

Betalingen bør vi gjøre kontaktløst, om vi har muligheten. Må vi taste kode, gjør vi det med hjørnet av betalingskortet, ikke fingrene, formaner Nerland.

Noen matbutikker tilbyr engangshansker, som Audun Helge Nerland bruker her. Foto: Bård Bøe

Han mener også at det burde være personale i butikkene som kun hadde som jobb å passe på at alle forholdsregler følges.

Slike vakter vil kunne gi kunder informasjon og hjelp, og se til at ikke for mange kunder er i butikken samtidig, for ikke å komme for tett på hverandre.

– Med så mange permitterte vi har nå, burde vi ha nok folk til det.

Når dagligvarebutikkene har ulik tilnærming til smittevern, handler det mest om uvitenhet, tror UiB- professoren.

– Helsevesen og apotek har kunnskapen. Dagligvarebransjen har den ikke. Matvarebutikkene er viktige. At de kan holdes åpne, er helt avgjørende for at samfunnet skal fungere også under en epidemi.

Flere kjeder monterer pleksiglass

Ingvill Størksen, bransjedirektør i Virke dagligvare, etterlyser en mer enhetlig forståelse for smittevern i matbutikkene.

– Vi er opptatt av at det skal være klare nasjonale retningslinjer, slik at smitteverntiltakene som kreves er like i hele landet, skriver hun i en e-post til BT.

Størksen sier at gode hygienetiltak for å beskytte kunder og ansatte er svært høyt prioritert.

– De ansatte gjør en fantastisk jobb i denne svært krevende tiden. Vi jobber hardt for å få varer ut i butikkhyllene, samtidig som både kunder og ansatte skal føle seg trygge.

Audun Helge Nerland kommer ikke til å handle oftere enn annenhver uke nå. Han kjøper heller litt mer på hver handletur. Foto: Bård Bøe

Hun legger til at de følger myndighetenes råd, og sier videre at bransjen er enige om å begrense antallet kunder som kan være inne i de minste butikkene samtidig.

– Vi ser også at flere kjeder velger å montere pleksiglass i kassen, for at de ansatte skal være beskyttet. Strenge rutiner for vasking av kontaktflater er innført, sier hun.

Færre handleturer

UiB-professor Nerland handler vanligvis inn dagligvarer for en uke. Nå vil han redusere butikkbesøkene til én gang hver 14. dag, og være nøye med å bruke handleliste, for å gjøre butikkbesøket så kort og effektivt som mulig.

Det bør andre også gjøre, råder han til, og heller kjøpe litt mer hver gang.

– Det ville redusere antall besøkende pr. dag, og dermed folketettheten på butikken, og følgelig smittepresset.