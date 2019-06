To personer funnet døde i enebolig på Kolltveit. Siktede er sønnen til de to drepte. Han ble pågrepet på stedet.

Politiet pågrep torsdag ettermiddag en 40 år gammel mann foreløpig siktet for å ha drept to personer i tilknytning til en enebolig på Kolltveit på Sotra utenfor Bergen, skriver politiet i en pressemelding.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 17.10 og rykket umiddelbart ut sammen med ambulanse.

– De to døde ble funnet på adressen. Siktede ble pågrepet på stedet, skriver politiet i pressemeldingen.

Politiet jobber nå med å varsle de pårørende. Kriminalteknisk har akkurat kommet til stedet og har startet sine undersøkelser. Samtidig vil det bli gjennomført avhør, skriver politiet.

Rune Sævig

Bård Bøe

På pressekonferansen fortalte Tore Salvesen at politiet påtraff siktede på adressen og fant de to døde på adressen.

Mannen ble pågrepet og er fraktet til politihuset i Bergen hvor han er nå. Han har fått oppnevnt Fredrik Verling som forsvarer.

Siktede er sønnen til de to drepte.

– Politiets oppgave er å finne ut hva som skjedde og hvorfor det skjedde. Pågripelsen skjedde uten dramatikk, forteller Salvesen.

Rune Sævig

Salvesen sier at det er for tidlig å spekulere i om dette dreier seg om psykiatri.

– Alle de tre personene som er involvert i denne saken bor på den samme adressen, sier han.

De drepte er 66 og 67 år.

– Det er altfor tidlig å si noe om motiv, sier Salvesen.

Politiet vil gjennomføre en del avhør av vitner, som skal danne grunnlag for den videre etterforskningen.

– Når to personer er drept og det er nærmeste familie som har utført det, er det noe av det mest alvorlige vi kan være ute for, sier seksjonslederen i Vest politidistrikt.

Blir avhørt i kveld

Politiet ha sperret av to hus på Kolltveit.

– Det er for å være sikre på at vi får med oss alt av betydning for etterforskningen, sier Salvesen.

Den siktede befinner seg på politihuset og vil bli avhørt i løpet av kvelden.

– Måtte sikre åstedet

På spørsmål om hvorfor politiet ventet fire timer med å gå ut offentlig om dobbeltdraper, svarer Salvesen at politiet måtte ha tid til å sikre åstedet.

– Det var mye som måtte sikres, sier Salvesen som ikke vil kommentere hvorvidt de har funnet noe våpen.

Politiet i Bergen har foreløpig ikke vært i kontakt med Kripos. Salvesen sier at de har tilstrekkelig med ressurser.

Det er en etterforskningsstab på 16-17 personer.

– Vi vurderer fortløpende å be om bistand fra Kripos.

– Ikke alle er varslet

- Det er for tidlig å gå inn på hvem som varslet. Ikke alle de pårørende er varslet, sier han.

Kriminalteknikerne er på stedet nå og sikrer spor i forhold til de avdøde og åstedet for å prøve å kartlegge hva som skjedde.

– Er dere helt sikre på at den som er pågrepet er gjerningsmann?

– Ut fra de opplysninger vi sitter på nå er vi sikre på det, sier Salvesen.