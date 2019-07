FOLK I VEST: Møt Sverre Bertin Eldholm (92).

– Jeg har aldri vært gift. Når jeg tenker tilbake på den første som det virkelig kunne ha blitt til noe med, må jeg tilbake til Stavanger i 1950. Der var det en aldeles nydelig jente. Vi var sammen i to dager på en kristen konferanse. Men på den tiden ville jeg bare komme meg til Amerika. Dit reiste jeg og kom ikke hjem for godt før i 2008. Den andre jeg tenker på, er en jente jeg møtte i Casablanca i 1958, der jeg var stasjonert for det amerikanske flyvåpenet. Vi danset sammen, og hun la kinnet sitt mot mitt. Det er sånt en aldri glemmer. Hun er den vakreste kvinnen jeg har møtt. Jeg er fremdeles glad i vakre kvinner og blir forelsket, temmelig sterkt også. Jeg gir ikke opp håpet. Det er vidunderlig å leve slik.