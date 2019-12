26 år gammel mann funnet død på Tysnes

Politiet har innledet etterforskning etter at Kjetil Carlsen Høviskeland (26) ble funnet død utenfor et leilighetsbygg.

TYSNES: En mann ble funnet død utenfor en bygning på Tysnes torsdag morgen. Saken er nå under etterforskning. Foto: Ole Skaten, Bladet Tysnes

Det var 26 år gamle Kjetil Carlsen Høviskeland fra Onarheim som ble funnet død på Tysnes 2. juledag.

Pårørende til avdøde er varslet, og har gitt sitt samtykke til at politiet nå frigir navn og alder på avdøde, skriver Vest politidistrikt i en pressemelding torsdag kveld.

– Saken er under etterforskning, og politiet holder alle muligheter åpne i forhold til hva som har skjedd. Per nå er det ingenting som tyder på at avdøde er utsatt for noe straffbart, skriver operasjonsleder Bjarte Rebnord i Vest politidistrikt i pressemeldingen.

Fant bevisstløs person

Klokken 06.55 fikk politiet melding om en bevisstløs person som lå på bakken utenfor en bygning på Tysnes.

Nødetatene rykket ut til stedet og det ble iverksatt førstehjelp.

– Mannen ble etter kort tid erklært død på stedet, skrev operasjonsleder Knut Dahl-Michelsen i Vest politidistrikt i en pressemelding tidligere torsdag.

Mannen skal ha blitt funnet utenfor et kombinert leilighets- og næringsbygg. Politiet drev torsdag etterforskning og innledende undersøkelser på stedet.

– Vi har foreløpig ikke en klar formening om hva som har skjedd. Jeg vil betegne dette som et mistenkelig dødsfall, men vi har foreløpig ikke noe som peker i den ene eller den andre retningen. Vi vet ikke ennå om det har skjedd noe kriminelt, sa Dahl-Michelsen til BT torsdag ettermiddag.

Gjennomfører undersøkelser

Klokken 18 sa operasjonsleder Bjarte Rebnord at politiet har gjort krimtekniske undersøkelser på stedet i hele dag.

– Jeg kan ikke gå ut med noe mer enn det. Vi får ikke flere svar før obduksjonen. De opplysningene får vi ikke før i morgen formiddag tidligst, sa Rebnord.

– Har dere spurt om Kripos-assistanse?

– Vi har ikke anmodet bistand fra Kripos, sier Rebnord.

