Deler av taket har blåst av på næringsbygg

Brannvesenet oppfordrer folk til å holde seg innendørs etter at et tak på et næringsbygg blåste av bygningen.

BLÅSTE AV: Deler av taket på næringsbygget i Herøysund har blåst av. Brannvesenet advarer folk mot å gå ut på grunn av løse gjenstander i luften. Foto: Privat

Et blikktak på et næringsbygg i Kvinnherad har blåst delvis av bygningen.

– Brannvesenet har trukket seg tilbake, det er ekstremt dårlig vær der. Ting flyr med vinden og henger i trærne, sier Helge Lund ved 110-sentralen.

Lund ber folk om å holde seg innendørs og tenke på egen sikkerhet.

– Verste på 20 år

Torbjørn Berge-Soldal bor like nedenfor næringsbygget i Solheimsvegen i Kvinneherad.

Da BT snakker med Berge-Soldal på telefon ved 21.30-tiden blåser det fremdeles så kraftig at han hører gjenstander som blir tatt av uværet utenfor.

– Det fyker plater og andre ting rundt oss. Jeg har bodd her i 20 år, men aldri opplevd noe lignende.

Beskjed om å holde seg innendørs

Han sier at brannvesenet både har ringt og oppsøkt beboere i området med beskjed om å holde seg innendørs.

– Vi fikk heldigvis berget en bil utenfor huset, men akkurat nå er det så mørkt at vi ikke ser omfanget av skadene, sier Berge-Soldal.

Brannvesenet opplyser ved 21.40-tiden at de ikke får gjort noe for å sikre taket på næringsbygget.

– Været er ekstremt dårlig i området. Beboerne i området blir oppfordret til å holde seg innendørs, det henger deler av takkonstruksjonen i trærne, skriver 110-sentralen på Twitter.

– På grunn av sikkerheten til mannskapet må vi trekke oss tilbake. Der er uforsvarlig av oss å være der nå, sier Lund ved 110-sentralen.