Stålramme løsnet fra vogntoget og knuste frontruten og taket på møtende bil

Fredag undersøkte kriminalteknikere vogntoget og varebilen som var involvert i ulykken på Stordabrua.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

OMKOM: En mann døde da en varebil ble truffet av en gjenstand fra et møtende vogntog. Foto: Jonas Sætre, Stord24

Det var torsdag morgen klokken 06.45 at politiet ble varslet om ulykken på broen mellom Føyno og Stord på E39.

En mann i 40-årene fra Litauen omkom. Han kjørte varebilen som ble truffet av en større stålgjenstand som falt av vogntoget.

Ved siden av ham i passasjersetet satt en mannlig arbeidskollega. Han kom fra ulykken uten fysiske skader, men var sterkt preget etter ulykken og ble sendt til sykehus på Stord.

MÅLTE OPP: Krimteknikere fra Haugesund gjorde torsdag undersøkelser på skadestedet. Foto: Paul Sigve Amundsen

Sjåføren av vogntoget har forklart til politiet at han merket at noe skjedde med kjøretøyet hans, men at han ikke skjønte at det hadde skjedd en ulykke. Etter å ha kjørt et stykke, stanset han for å undersøke og kjørte deretter videre.

En politipatrulje stoppet vogntoget på Grønåsen i Sveio et par mil unna.

– Det er en nordmann i 20-årene, og han er mistenkt for brudd på veitrafikklovens paragraf 3. «Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare,» sier Odd Harald Hovland.

Han er lensmann i Stord lensmannsdistrikt og etterforsker ulykken.

FALT AV: Deler fra dette vogntoget falt av. Foto: Jan Kåre Ness

– Stålrammen som løsnet og traff den møtende varebilen var stor med betydelig vekt. Under litt mer uheldige omstendigheter kunne begge mennene i varebilen ha blitt drept, sier lensmannen.

– Hvorfor løsnet presenningen og deler av stålrammen på vogntoget?

– Jeg kan ikke gå så veldig i detalj, men selv om det var kraftig vind, skal en lastebil tåle det, sier Hovland.

Førerkortet til vogntogsjåføren er ikke beslaglagt.

– Han forsto ikke omfanget og at det hadde medført en ulykke. Han ble avhørt torsdag, sier lensmannen.

Han forteller at det er Kripos som varsler de pårørende til den omkomne i utlandet, men at de foreløpig ikke har fått noen formell bekreftelse på at det er gjort.

Hittil har politiet avhørt seks vitner.

– Det er biler som har kommet tett opp til ulykken, selv om vitnene ikke nødvendigvis har sett det fatale øyeblikket, sier Hovland.