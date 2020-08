Podkast: Kvifor gjekk alt gale under Sian-demonstrasjonen?

Kritikken mot politiet som brukte tåregass i Bergen førre veke, er eit av temaa som blir diskutert i denne vekas «Nokon må gå». Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Diskusjonen om Sian-demonstrasjonen har ikkje roa seg. Både politikarar og politiet har fått hard kritikk. Det har også BT-kommentator Morten Myksvoll, som skreiv ein mykje delt tekst i etterkant av demonstrasjonen.

Den blir tema i «Nokon må gå» denne veka.

Gerd Margrete Tjeldflåt har sett nærare på denne vekas Hordaland-måling i BT, som viste krisetal for Frp. Kva er grunnen til at Framstegspartiet ligg på tre prosent i landets nest største by?

Jens Kihl har følgt Giske-saka tett. Han meiner striden rundt Arbeidarpartiets tidlegare nestleiar vil ri Ap som ei mare framover.

Og i den faste spalta «Å Vestland» er likestillinga i landsdelen tema. Tidlegare var kvinnene i Sogn og Fjordane landets mest fruktbare, men no søkk talet på fødslar. Er det rett og slett likestillinga som kom og tok ungane?

