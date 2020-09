Mann funnet død: - Det var ikke hjul på bilen

Politiet mener at bilen sto på fire bukker da den falt ned over mannen slik at han kom i klem og døde.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Mandag ettermiddag ble en mann funnet død på en privat eiendom på Holsnøy. Foto: Tor Høvik