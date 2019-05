Etter shorts-været i april, sank temperaturene i mai.

Sammen med april har årets mai hatt temperaturer utenom det vanlige.

April var usedvanlig varm, mens mai ligger på andre siden av skalaen.

– Hvis vi bare ser på dagene 1.–12. mai, er årets mai den tredje kaldeste i Bergen målt på Florida. Tredjeplassen, med 6,4 grader i gjennomsnitt, deles med årene 1992 og 2010, sier klimavakt ved Meteorologisk institutt, Jostein Mamen.

Den kaldeste starten av mai målte de i 1979, med en gjennomsnittstemperatur på 4,4 grader.

På andreplass ligger 1959 med 5,9 grader.

Ingen rekord

Selv om vi fikk varmerekord i april, er det ingenting som tyder på noen rekord i mai.

– Det ligger ikke an til å bli en kulderekord. Været ser ut til å bli mye hyggeligere fremover, forteller værentusiast Robert Næss.

Han har sett på årets temperaturer og funnet ut at mai-temperaturene har vært litt som en av årets tidligere måneder.

– Det som er litt artig er at mai så langt har liknet litt på februar. Snittemperaturen i februar var 5,5, så mai har ikke vært mye varmere, sier Næss.

Bård Bøe

20 grader 17. mai

– Grunnen til at det har vært så kaldt, har med plasseringen av høytrykk og lavtrykk. Det har gjort at vi har fått mye kald vind fra nord, som har holdt temperaturene lave, sier meteorolog ved Meteorologisk institutt, Marianne Skolem Andersen.

Hun forteller at høy- og lavtrykkene nå flytter på seg, noe som gjør at vi får en temperaturendring.

– Nå kommer det varmere luft inn mot Sør-Norge, noe som gjør at temperaturene stiger. Det blir varmere dag for dag, og det er mulig at vi kan komme opp i 20 grader 17. mai, sier meteorologen.

I tillegg vil det være liten sjanse for nedbør fremover, så Andersen forteller at vi kan forvente tørre og solfylte dager fremover.

– Konklusjonen får bli at Bergen og Hordaland har fått en kald start på mai, men at det har vært kaldere før, sier Mamen.