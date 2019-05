– Småsøsknene mine skrek og skrek. De trodde det var krig, sier Hiba Almobarak (19).

Det er gått to år og et par måneder siden mor, far og de åtte barna flyktet fra hjembyen Idlib i Syria og kom til Gaupne i Luster. Seint torsdag kveld begynte det å brenne i leilighetskomplekset der familien har fått et nytt hjem.

– Vi har opplevd krig i Syria, så småsøsknene mine begynte å skrike veldig mye, for de trodde at det var krig, sier Hiba Almobarak.

Oppdaget brannen

Hun forteller at det var den elleve år gamle lillebroren Mohammad som oppdaget brannen. Han fikk ikke sove, og fortalte moren om det han trodde var et bål utenfor vinduet.

Da åttebarnsmoren Turkia Alrahmoun gikk ut på balkongen i 2. etasje for å undersøke, sto det en mann nede foran huset som fortalte henne at det brant, og at familien måtte komme seg ut med en gang.

Tage Skjaak Moen

Vekket barna

– Moren min begynte å vekke barna som sov, og alle sprang ut. Vi så at det brant oppe på taket i 2. etasje, sier Hiba Almobarak.

Fredag formiddag har foreldrene og barna bare klærne som de hadde på seg da det begynte å brenne. Alt familien eier har trolig gått tapt i flammene.

– Vi har ikke sko, men Nav og flyktningtjenesten skal hjelpe oss. Vi får ikke lov til å gå inn i leiligheten, for politiet etterforsker brannen, forteller den 19 år gamle kvinnen som er nest eldst i søskenflokken.

Før røyken og flammene nådde hjemmet deres innvending, sprang moren inn for å hente medisinene og mobiltelefonen til den ene datteren. Da ble de minste barna redde for at det skulle skje noe med moren deres.

Svartsvidde senger

– Moren min er i sjokk og gråter fordi hun tenker på hva som hadde skjedd hvis vi hadde sovet. Sengene er svartsvidde fordi de har brent, sier Hiba Almobarak.

De fire yngste søsknene hennes hadde lagt seg da det begynte å brenne.

Fordi resten av den muslimske familien faster under ramadan, var de eldste barna og foreldrene våkne for å spise sammen etter solnedgang.

Tage Skjaak Moen

– Forferdelig natt

Hiba Almobarak forteller at det plutselig ble veldig mye røyk inne i leiligheten, og at de var veldig redde.

– Det var selvsagt et sjokk. Dette var en forferdelig natt for oss.

Da familien sprang barbente ut av hjemmet, blåste og regnet det.

Fikk overnatte

Men Hiba Almobarak forteller at de raskt fikk komme inn på Gaupnetunet hotell, der medeier Hans Olav Sandvik sørget for at alle de 15 flyktningene fikk overnatte.

Fredag formiddag ordnet han det slik at familien på ti midlertidig skal få flytte inn i to store campinghytter på campingplassen som han eier.

Ved 1-tiden natt til fredag serverte Sandvik og datteren hans pizza til alle flyktningene som var blitt husløse etter brannen.

Tage Skjaak Moen

– Nå skal de forsøke å skaffe oss et nytt hus. Dette er en vanskelig situasjon for foreldrene mine. Det er vanskelig å forstå at dette har skjedd, jeg tror fremdeles at jeg drømmer, sier Hiba Almobarak.