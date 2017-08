Inger Anne Hagen trodde katten Tito hadde vært i slåsskamp.

Inger Anne Hagen forsto at noe var skjedd da familiens katt Tito kom hjem og gjemte seg i skapet onsdag ettermiddag ved 16.30-tiden. Hun bor på Sæterstælen ved Juvik på Askøy.

– Jeg trodde den hadde vært i en slåsskamp med et annet dyr, sier hun.

Den storvokste syv år gamle skogskatten gikk nemlig rett i skapet og gjemte seg. Hagen og barna skulle ut en tur, men planene ble raskt endret da Tito kom hjem.

Bekrefter at katten er skutt

– Jeg visste noe var galt, men jeg visste ikke hva som hadde skjedd. Jeg tok katten med til dyrlege. Der ble det tatt røntgen, og ifølge dyrlegen var katten skutt og kulen hadde delt seg i flere biter da den traff Tito. Jeg måtte avlive den i går, forteller Hagen.

Alternativet var amputasjon. Katten hadde store skader i skulderleddet og var helt ute av seg, ifølge matmor. Foten var ødelagt, hannkatten kunne ikke gå, ville bare ligge, pustet, peste og hadde store smerter.

Hagen er svært glad for at katten returnerte til hjemmet, slik at den ikke gikk ut skadet og med store smerter.

Hun tror ikke det er et uhell som ligger bak. Til det var det var for presist, mener hun. Hun påpeker at katten ble truffet i halsen, i tillegg til skulderen.

Ber om tips

Inger Anne Hagen har to døtre. Hun har bodd på Sæterstølen i fem år. Det er mange barn i området, og de leker fritt ute. Hun synes det er vanskelig å forholde seg til at Tito ble skutt.

– Da er det ekstra skremmende å tenke på hva som skjedde i går, at det går en eller flere rundt og skyter en katt. Jeg og naboene har barn her ute, og det kan være farlig for dem at noen har skytevåpen.

Tito ble syv år, men har vært i familien i tre år. Hagen beskriver den som tillitsfull. Hun hørte ikke skudd onsdag ettermiddag. Heller ikke naboen hennes gjorde det.

– Men hun har hørt skudd fra området tidligere, opplyser Hagen.

Torsdag morgen anmeldte hun saken til Askøy lensmannskontor. Hagen ber om at de som eventuelt har tips i saken, kontakter politiet på Askøy.

– Utvilsomt en skuddskade

– Helen Øvregaard er veterinær og daglig leder på AniCura Dyreklinikk på Askøy. Hun tok imot Inger Anne Hagen da hun kom med den skadde katten onsdag. Øvregaard er klar på at Tito ble skutt.

– Det er helt utvilsomt og klassisk eksempel på skuddskade. Røntgenbildene viser fragmenter forenelig med biter av en kule. Det var ett inngangssår ved skulderen og deler av overarmsbeinet var knust. Hele skulderleddet var ødelagt, sier hun.

Øvregaard reagerer sterkt på det som har skjedd. Hun synes det er forferdelig at en ung og livsfrisk katt er skutt.

– Det er skummelt at mennesker bruker våpen mot et dyr på denne måten. Jeg blir opprørt og sint.

Politiet på Askøy bekrefter at de onsdag fikk melding om at en katt var skutt.