Miljøsaken ble satt på dagsorden tidlig i år med hvalen som ble funnet på Sotra. Likevel strandet stortingshåpet til Arild Hermstad.

Det startet med et sukk da NRKs programleder sa at Erna Solbergs regjering kom til å fortsette. Og sukkene fortsatte. Både Frps oppslutning på 16 prosent og Senterpartiets 9,2 ble møtt med sammenbitte tenner og høylytte innpust.

Sist, men ikke minst rynket miljøforkjemperne på nesen da den forventede oppgangen for MDG uteble.

Arild Hermstads første reaksjon på målingen var håp. Den neste ble resignasjon, før håpet igjen kom til syne.

– Slik prognosene er nå, har vi aldri gjort et bedre valg før. Dette må vi ta med oss videre i fremtiden, sier Arild Hermstad.

– Folk stemmer konservativt på valgdagen

Både Venstre og Kristelig Folkeparti karret seg akkurat over sperregrensen på de siste tilgjengelige prognosene klokken 23.40 mandag kveld. Miljøpartiet De Grønne må belage seg på fire nye år med ett mandat på Stortinget.

Arild Hermstad forklarer småpartienes lave oppslutning med at mange har flokket seg rundt de store partiene helt på slutten.

– Der vi på tidligere målinger skulle tro at de to statsministerkandidatene ikke var så populære, tolker jeg disse prognosene som at det er litt motsatt.

– Hvorfor er det ikke dere som er populære da?

– Folk stemmer nok mer konservativt på stortingsvalg. Vi må jobbe enda hardere for å fortelle bredden i vår politikk. Det er mange myter om oss, og vi har sett at de store partiene var redde for oss.

Spørsmålet om det siste distriktsmandatet fra Hordaland har vært uavklart gjennom hele valgkampen. Den siste målingen i BT viste at Arild Hermstad fikk den siste plassen, noe som dannet grunnlag for stor optimisme på valgvaken.

– Jeg er veldig optimistisk jeg. Vi har gjort det veldig bra den siste uken, sa Hermstad et kvarter før den første valgmålingen kom.

Ifølge prognosen mandag kveld endte Hermstad 2217 stemmer ifra stortingsplass. Terje Breivik fra Venstre snappet det utjevningsmandatet fra fylket.

Håp for fremtiden

Det var likevel glade miljøforkjempere som ble servert vegetariske vårruller, minipai med sopp og manchego-ost, vegansk salat og minihamburgere.

I sin tale til de om lag 150 oppmøtte understreket fylkesleder Natalia Golis at MDG aldri hadde gjort et så godt valg i Hordaland, ifølge prognosene.

– Vi har gått fra å bli oversett, til å bli ledd av, til å bli angrepet, sa hun fra talerstolen.

– Denne bevegelsen er mye større enn et stortingsvalg, og vil fortsette langt utover vår levetid. Det er rørende å se, sa Golis.

På landsbasis viste prognosen klokken 23.40 at MDG får 3,2 prosent oppslutning i valget, og et mandat på Stortinget med Une Aina Bastholm inne fra Oslo.

Hermstad har gjort seg profilert i valgkampen etter at han ble annonsert som førstekandidat for Miljøpartiet i Hordaland. Den tidligere Framtiden i våre hender-lederen har fått mye spalteplass. Han vil ikke svare klart på hva han skal gjøre videre.

– Jeg regner med at jeg fortsetter mitt engasjement i partiet, også får vi se hvilken form det tar etter hvert. Jeg ville selvfølgelig gjerne komme på Stortinget, men det handler ikke om en karriere for meg som stortingspolitiker, men om å kjempe for miljøsaken, sier han.