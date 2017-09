Rundt 200 mennesker møtte søndag kveld opp for å minnes Frank Aarebrot.

Det vil ikke være veldig overraskende dersom nær samtlige av dem som søndag var samlet for å hedre Frank Aarebrot, på ett eller annet tidspunkt har hatt samme mann som foreleser.

Professoren, formidleren og «kjuagutten» Frank Aarebrot gikk bort lørdag kveld, 70 år gammel.

– Valg og demokrati var det Frank var særlig opptatt av. Det var det han foreleste om. Det var det han forsket på. Frank brant for faget og evnet å formidle sin kunnskap på en fantastisk måte, sa rektor Dag Rune Olsen ved Universitetet i Bergen.

– Han gjorde faget levende

Tor Høvik

I vår holdt rektoren hyllesttale da Frank Aarebrots hadde holdt sin siste forelesning ved Institutt for sammenlignende politikk.

Søndag kveld hyllet han, og flere med ham, Aarebrot på Muséplass på Nygårdshøyden.

– Han var enormt tilgjengelig for oss alle. Han gjorde faget levende, sier student Victoria Engebretsen (21).

Hun, og medstudent Magnus Akselberg Iversen (20), hadde begge nylig Aarebrot som foreleser.

– Det er kanskje litt vidløftig, men han var nærmest en mytisk figur. Frank Aarebrot har vært et stort forbilde for meg, sier Iversen.

Tor Høvik

Turte å mene noe

Søndagens talere trakk alle frem Aarebrots fantastiske formidlingsevne og hans evne til å nå ut til de yngste studentene. Han fikk også ros for at han turte å mene noe om politikk, og for at han heller ikke var redd for å si fra når han var uenig.

– Han kunne være nådeløs i sin kritikk, ikke minst overfor Arbeiderpartiet, sa byråd Anna Elisa Tryti fra nettopp Ap.

De to satt gjennom mange år sammen i Arbeiderpartiets universitetslag, et lag Aarebrot var med på å etablere for 30 år siden.

– Demokratiet vårt blir så fattig nå som Frank har gått inn i tiden. (...) Et stort tre i skogen er borte, sa Tryti.

Bård Bøe, arkiv

Det var Studentersamfunnet som tok initiativ til søndagens minnestund. Leder Oda Bjerkan trakk frem Aarebrots vilje til å mene noe, og hans optimisme.

– Frank var en fri mann. Han var et ja-menneske, en mann som elsket sitt fag og sitt publikum, sa Bjerkan.

Budskapet om Aarebrots død kom via hans familie sent lørdag kveld. 70-åringen døde etter å ha vært innlagt med hjerteproblemer tidligere denne uken.

– Selv ville han overhodet ikke vært interessert i å snakke om sin egen helse. Han ville gitt all oppmerksomhet til valget. Han var ekstremt opptatt av at alle måtte bruke stemmeretten sin, og særlig de unge, sa sønnen Erik Aarebrot til BT tidligere søndag.