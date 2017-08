62 ståltenner gnager seg tirsdag gjennom bergveggen i Fløen ved Storelungeren.

Det markerer at den nye togtunnelen under Ulriken mellom Arna og Bergen er ferdig gjennomboret.

For skuelystne blir det et meget spesielt øyeblikk å se den 1800 tonn tunge og 155 meter lange boremaskinen bryte seg gjennom den siste meteren og komme til syne i Fløen.

Kjeften på maskinen er ni meter høy, den har 62 ståltenner, og hver tann er på en halv meter.

Fakta: Ny Ulrikstunnel Bane Nor (tidligere Jernbaneverket) bygger ny tunnel gjennom Ulriken. Tunnelen drives fra Arna-siden.

Gjennomslag i Fløen blir tirsdag 29. august.

Den nye tunnelen skal åpne for togtrafikk rundt årsskiftet 2020/21. Da skal den gamle tunnelen rustes opp.

Ved utgangen av 2022 skal begge tunnelløpene kunne brukes.

Kontraktssummen for selve tunnelen (7,8 km) er på 1,35 milliarder kroner. Skanska Strabag er entreprenør.

Den nåværende Ulrikstunnelen ble åpnet i august 1964.

I dag er togstrekket Arna-Bergen Nord-Europas mest trafikkerte enkeltspor.

Sprøytemales hvit

– I løpet av mandagen skal vi sprøyte hvitmaling på fjellpartiet hvor Ulrikke kommer til syne, slik at det blir lettere å se og følge med på gjennomslaget, forteller Katrine Sælensminde Erstad, prosjektleder i Bane Nor for den nye tunnelen.

Det er første gang en togtunnel i Norge bygges ved hjelp av en boremaskin av dette kaliber. Prosjektlederen innrømmer at hun er spent på morgendagen.

– Jeg er først og fremst spent fordi jeg gleder meg og siden det er første gang en jernbanetunnel her til lands er blitt til på denne måten, sier hun.

Tilbake til Tyskland

Den nye Ulrikstunnelen, som gjør at strekningen Bergen-Arna endelig får dobbeltspor, er 7,8 kilometer lang, hvorav ca. syv km er boret med den svære tunnelboremaskinen. Den skal demonteres i Fløen før den sendes tilbake til Tyskland.

Den siste tiden har vært krevende for en del beboere i Fløen-området.

– Ved fire anledninger har vi tilbudt hotellovernatting for dem som bor like over tunneltraseen mens boring pågikk. Vi har også droppet nattboring i lengre preioder de siste par månedene, sier Erstad.

Hun berømmer beboerne for å ha vært svært tålmodige mens boremaskinen gnagde seg fremover med en snittfart på 1,8 meter i timen.

BT sender direkte

Tirsdag blir det taler og feiring i forbindelse med gjennomslaget. Bane Nor vil åpne anleggsområdet i en tidsbegrenset periode og regner med at det er plass til ca. 1500 skuelystne.

– Vi vet ikke eksakt når Ulrikke vil bryte fjellsiden, men maskinen starter opp rundt klokken 10.30, og fra da kan det ta alt fra en halv time til halvannen time før boremaskinen kommer til syne, sier prosjektlederen.

BT sender video direkte fra den historiske hendelsen i Fløen.