Livsglad hundreåring

Når du treffer Gudveig Abrahamsen er det lite som minner om at hun 17. juli fyller 100 år.

Gudveig Abrahamsen fyller 100 år 17. juli.

Beina bærer ikke like godt som før, men hun er fortsatt en myndig dame, som vet hva hun vil. Hun leser Bergens Tidende hver morgen, og gjør seg mange tanker om livet og om verden og hvordan alt har forandret seg i hennes levetid.

Gudveig er stolt av sitt opphav – besteforeldrene i Kjellersmuget, som var samlingspunkt for alle når de var på bytur fra Austrheim, og alle slektningene på Stautland, familiegården på Bømlo.

Gudveig forteller med glimt i øyet om sommeren hun hadde vært to måneder på Stautland, og kom hjem med brei sunnhordlandsdialekt.

De første årene bodde familien på Laksevåg, der pappa Karl var klokker og diakon – en viktig jobb på den tiden, ikke minst fordi diakonen hadde ansvar for å hjelpe og støtte menighetens syke og gamle.

Da Karl ble ansatt som klokker i Johanneskirken, flyttet familien først til Møhlenpris og dernest til Harald Hårfagres gate.

Gudveig forteller om en god og harmonisk barndom sammen med sine to søsken. Hver lørdag gikk mamma Nelly til fisketorget for å kjøpe pale. Søndager, etter gudstjenesten, var det alltid tur, enten på Fløyen eller i Fjellveien.

Krigen er viktig i Gudveigs minneverden. Hun fikk kjæreste som var med på tungtvannsaksjonen på Rjukan, og kan fortsatt ikke helt forstå at hun fikk lov av sine foreldre å sykle hele veien fra Bergen for å besøke ham da han lå i dekning på Hardangervidda.

Etter krigen ble hun ansatt på postkontoret i Bergen. Der møtte hun sin tilkommende mann, Martin Abrahamsen. Han hadde akkurat kommet hjem etter mer enn tre års fangenskap i Tyskland.

Gudveig forteller med et smil at da han så henne komme inn gjennom døren den første dagen på jobben, sa han til seg selv: «This is The One».

Slik ble det. De to bosatte seg i Fløenbakken, i leiligheten der Gudveig fortsatt bor. De fikk tre barn, og hun har i dag både barnebarn og oldebarn, som ofte er på besøk.

Gudveig er svært fornøyd med den hjelpen hun får fra Bergen kommune, og har stor glede av å ha et par dager i uken på Domkirkens dagsenter. Der har hun fått gode venner både blant personalet og de andre gamle. Her har hun funnet noen som er like opptatt av å prate og fortelle som hun selv er.

Gudveig er opptatt av at hun har hatt og har et svært godt liv. Fremtiden tenker hun ikke mye på. Hun forteller med et smil at hun har gjort en privat avtale med høyere makter om at hvis hun blir for svak og skjelvende – så skal det være en plass til henne i himmelen.

