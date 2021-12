Sjukehuset førebur seg på RS-bølgje nummer to

Første RS-bølgje på barneklinikken ser ut til å vere over. Men FHI spår ny topp før vinteren er over.

Renate Bugjerde (til v.) er vikar på barne- og ungdomsklinikken på Haukeland. Her med fagsjukepleiar Marianne Fauske.

Måndag var 14 pasientar innlagt med luftvegsviruset RS på Haukeland universitetssjukehus.

– Det er det lågaste på veldig lenge, konstaterer Ansgar Berg, klinikkdirektør ved barne- og ungdomsklinikken.

På det meste har det vore over 30 innlagde kvar dag og barneklinikken måtte låne personell frå resten av sjukehuset. No får desse gå tilbake til sine vanlege oppgåver.

– Vi har beheldt nokre frå statsavdelinga, men elles drifter vi klinikken stort sett på egne ressursar.

Også FHI samanfattar at RS-viruset er sterkt avtakande i sin siste rapport.

Ingen barn har dødd av RS-virus denne sesongen, ifølgje Ansgar Berg, klinikkdirektør ved barne- og ungdomsklinikken.

Kan kome ny bølge før påske

Men heilt over er det neppe.

Forskarar i Folkehelseinstituttet har berekna at det kan kome to RS-toppar denne sesongen, eller éin topp som blir etterfølgt av ein lengre sesong enn normalt.

– Sidan utbrotet kom såpass tidleg i vintersesongen, kan det kome ei ny bølgje i slutten av sesongen, nærmare påske. Dette er usikkert, men vi må vere førebudd på det, seier Margrethe Greve-Isdahl som er overlege ved FHI og spesialist i barnesjukdommar.

Bakgrunnen er at såkalla «immunitetsgjeld», som vil seie at immunforsvaret ikkje har fått bygd seg opp like godt som vanleg. Det gjeld særleg dei aller minste.

– Det er mange som ikkje har hatt infeksjonar det siste året og difor er mottakelege for infeksjon, seier Greve-Isdahl.

Sjølv om smittespreiinga av RS allereie har vore stor, veit ein ikkje kor mange av dei som er mottakelege, som har blitt smitta.

– Det kan hende at dei fleste har vore gjennom det, men vi må vere førebudd på at ein god del framleis er mottakelege. I tillegg blir det stadig født nye barn som er mottakelege, seier Greve-Isdahl.

– Ny situasjon

På Haukeland puster klinikkdirektøren letta ut etter at første topp ser ut til å vere over.

– Tilstrøyminga av pasientar har vart lenge, og vi har aldri vore i den situasjonen før at vi måtte be om hjelp. Men alt i alt har det gått bra: vi har hatt god pasientsikkerheit og unngått kritiske episodar, seier Berg.

– Er det noko de vil gjere annleis i neste bølgje?

– Eigentleg ikkje. Vi trener på dette kvart år. Det som var spesielt i år var at det kom på eit anna tidspunkt og var kraftigare enn det vi har sett før. Men vi har lært at vi kan fungere som eitt sjukehus, seier klinikkdirektøren.

– Ikkje gå på besøk med symptom

Dei fleste med RS-virus blir forkjølt med hoste, tett nase og eventuelt feber. Hos nokre små barn kan forkjølinga trekke ned i lungene og gje betennelse, såkalla bronkiolitt.

Det kan føre til astmasymptom med anstrengt og rask pust.

Både FHI og Helse Bergen råder småbarnsfamiliar til å unngå besøk av vaksne og barn som har luftvegssymptom.

– Ein bør særleg skjerme dei aller minste for andre personar som har luftveissymptomer så langt som mogleg det første halvåret, seier FHI-overlegen.